ОАСК просят аннулировать лицензию телеканала "Наш"

Нацсовет просит суд аннулировать лицензию на вещание для телеканала "НАШ".

Об этом сообщили в Окружном Административном суде Киева.

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Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева. Сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратилось в суд с иском на основании решения о результатах внеплановой невыездной проверки, в котором, в частности, говорится о признании наличия разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире телеканала "Наш".

В ОАСК отметили, что в течение года к ним поступило более 15 исков по обжалованию решений Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о назначении или результаты внеплановых безвыездных проверок телеканала.

Напомним, что бизнесмен Новинский передумал покупать телеканал "Наш" у Мураева.