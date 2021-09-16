Политика и экономика 10 минут назад

ОАСК просят аннулировать лицензию телеканала "Наш"

ОАСК решает вопрос об открытии производства по данному иску

ОАСК просят аннулировать лицензию телеканала "Наш" ОАСК просят аннулировать лицензию телеканала "Наш"

Нацсовет просит суд аннулировать лицензию на вещание для телеканала "НАШ".

Об этом сообщили в Окружном Административном суде Киева. 

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Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева. Сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратилось в суд с иском на основании решения о результатах внеплановой невыездной проверки, в котором, в частности, говорится о признании наличия разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире телеканала "Наш".

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В ОАСК отметили, что в течение года к ним поступило более 15 исков по обжалованию решений Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о назначении или результаты внеплановых безвыездных проверок телеканала.

Напомним, что бизнесмен Новинский передумал покупать телеканал "Наш" у Мураева.

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