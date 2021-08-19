Нацсовет по ТВ потребует закрыть канал "Наш" за высказывания лидера КПУ Симоненко о ПЦУ

Национальный совет по телевидению и радиовещанию обратится в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание ООО "Наш 365". Такое решение было принято по итогам заседания регулятора 19 августа, говорится в сообщении регулятора.

На нем рассматривались результаты проверок двух лицензиатов — ООО "Наш 365" (логотип "Наш") и ООО "Наша Прага" (логотип "Макси-ТВ") — в связи с трансляцией 4 мая с повтором 5 мая ток-шоу "Марафон", гостем которой был бывший депутат Верховной Рады, лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко.

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"Симоненко высказывал утверждения, содержащие отдельные признаки скрытого призыва к агрессивным действиям, элементы разжигания национальной вражды и ненависти, пропаганды коммунистического тоталитарного режима, которые в условиях активного применения Российской Федерацией технологий гибридной войны против Украины могут нанести ущерб национальной безопасности государства", — сформулировали в Нацсовете.

По мнению регулятора, в информации, которая транслировалась в эфире указанных вещателей, было множество высказываний и утверждений, которые "навязываются миру пропагандой РФ".

"Украина и ее власть, украинцы, отстаивающие независимость государства, изображаются как последователи фашизма, раскольники православной церкви, начавшие гражданскую войну на Донбассе. Такая информация стигматизирует зрителя, формирует стереотипы, которые поощряют дискриминационное поведение по отношению к власти и церкви, их представителям и верующим и подстрекает к ненависти", — говорится в сообщении.

Нацсовет по телевидению также приводит конкретные цитаты из высказываний Симоненко, которые вызвали недовольство регулятора:

"Вы имеете ввиду Православную церковь Украины? Нет. Ни в коем случае. Это раскольники. И надо открыто об этом говорить"

"Я еще раз хочу подчеркнуть — это использовалось, в частности, составляющей духовной. Духовная для того, чтобы расколоть украинское общество, подчинить часть тех, кто обслуживает нынешний режим. А что такое подчинить духовную сферу тем, кто обслуживает сегодня и формирует режим профашистского толка у нас в Украине?"

"И если заповедь: "Не убей и возлюби ближнего" помогает прекратить гражданскую войну на Донбассе, — я руку протяну каждому из них и скажу, что вы — молодцы"

"Украина должна решать эту проблему гражданского противостояния на Донбассе"

"По сути дела, эти крайне правые радикальные националистические силы, а они уже были, по сути дела, неофашистской идеологией интегрального национализма Донцова, действовали у нас здесь, в Украине. И началась, по сути дела, политика государственной фашизации. Их ввели в государственные структуры. Олигархи финансировали средства... давали им для того, чтоб избирать их в органы власти. Их назначали министрами и прочее. В военных лагерях на базе Министерства обороны проводили подготовку всех, кто встал на путь неофашизма"

"В результате этого к власти пришли олигархи и компрадоры, неофашисты и организованная преступность. Вот же триумвират во власти сегодня. И как вы хотели, чтобы те, кто привел к власти того же Кличко или Порошенко, или Зеленского не против были? Нет, конечно. А если все сейчас... эти все структуры находятся в структуре МВД? Им дали оружие. Им, по сути дела, открыли шлюзы к насилию"

"Вы раскололи православие, вы забрали храмы, вы избиваете дубинками верующих, вы избиваете до крови священнослужителей, и вы говорите о том, что вы святые"

"Участник передачи Петр Симоненко является лидером запрещенной в Украине Коммунистической партии Украины, народный депутат Украины со II по VII созывов, что значительно усиливает способность влияния распространения языка вражды на аудиторию телеканала по сравнению с возможными аналогичными высказываниями лиц, которые не являются политическими, религиозными, общественными деятелями или журналистами", — заявили в Нацсовет.

По убеждению функционеров регулятора, пример использования политическими деятелями резкого тона высказываний способствует тому, что публичный дискурс становится оскорбительным и нетерпимым.

"Принимая во внимание нынешнюю общественно-политическую ситуацию в стране, против которой развязана гибридная война, и конфликт, продолжающийся между сторонниками русского православия и Православной церкви Украины, которая выступает за возобновление связи украинского православия с мировым православным сообществом в статусе автокефальной поместной церкви, подобные высказывания ухудшают уже существующую ситуацию и стигматизирует одну из сторон противостояния с целью отстаивания и преднамеренной активной поддержки этого конфликта", — говорится в сообщении.

Нацсовет подчеркивает, что уже неоднократно ловил Симоненко на высказываниях с признаками языка вражды в эфире украинских телерадиокомпаний, что получило соответствующую оценку в решениях регулятора и украинских судов.

В сообщении также высказывается мнение, что ведущие программы обязаны были оппонировать позиции лидера коммунистов своими вопросами и комментариями, поскольку ему было предоставлено значительное эфирное время без участия оппонентов или демонстрации любым другим способом альтернативного взгляда.

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"Согласно действующему законодательству, вещатели имеют право критически высказываться о религии или конфессии, законом не запрещено критиковать любое религиозное учение, людей с различными вероисповеданиями, но законом запрещается оскорблять религиозные чувства верующих", — добавляют в Нацсовете.

По мнению регулятора, в своих высказываниях Симоненко использовал также дискриминационные, оскорбительные и стигматизирующие термины с отрицательной коннотацией в отношении политического руководства Украины, правоохранительных органов Украины, Вооруженных сил Украины, а также "той части населения Украины, которая поддерживает борьбу за независимость и территориальную целостность Украины в борьбе с агрессией РФ".

"Ведущие передачи "Марафон" (Артем Никифоров и Ольга Веремий) выразили определенное предостережение оратору, но долгое выступление Петра Симоненко после их слов и предоставленная ​​ему возможность выразить свои мысли в полной мере, используя язык вражды, свидетельствует о недостаточности и формальности принятых с их стороны мер для прекращения правонарушения", — оценили в Нацсовете.

Там обратили внимание на то, что замечания ведущих не касались применения гостем эфира ненавистнических высказываний, а лишь ссылались на контроль за эфиром со стороны Нацсовета. По мнению регулятора, она даже не пытались защитить права и интересы телезрителей на получение объективной и сбалансированной информации и не допустить использование ненавистнической риторики в эфире.

Поскольку передача транслировалась затем еще и в повторе, Нацсовет сделал вывод, что и руководители ООО "Наш 365" и ООО "Наша Прага" не приняли меры, чтобы прекратить распространение языка вражды.

Помимо признания вещателями нарушения запрета на язык вражды, регулятор признал, что "Наш 365" не устранил нарушения после взыскания штрафов, наложенных на него еще до этого, 28 апреля, и продолжает их совершать.

"Поэтому, руководствуясь частью 13 статьи 72 закона о телевидении и радиовещании, регулятор обратится в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание ООО "Наш 365", — заключает Нацсовет по ТВ.

В свою очередь, в отношении "Нашей Праги" решено применить штраф в сумме 25% от лицензионного сбора, что в данном случае составляет 119,5 тысячи грн. Штраф должен быть уплачен в государственный бюджет в 30-дневный срок со дня уведомления Нацсоветом о принятом решении. Оба юрлица при этом обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

Кроме того, регулятор назначил этим двум лицензиатам внеплановые безвыездные проверки из-за подобных признаков нарушений в передаче "Важное" с участием Елены Бондаренко.