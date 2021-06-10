Нацсовет по ТВ запретил вещание в Украине канала "Беларусь 24"

Национальный совет по телевидению и радиовещанию на заседании 10 июня решил изъять белорусской государственный международный телеканал "Беларусь 24" из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции. Как отмечается в сообщении регулятора, решение принято по результатам мониторинга, проведенного 19-22 мая.

"Основанием для изъятия телеканала из перечня разрешенных для ретрансляции программ стало размещение в его эфире аудиовизуальных произведений, запрещенных для демонстрации на территории Украины, и фильмов с участием актеров, внесенных Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности нашего государства", — аргументировали в совете.

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Член регуляторного органа Максим Оноприенко отметил при этом, что Нацсовет давно и тщательно отслеживает деятельность указанного информационного ресурса.

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"Некоторое время эфирное наполнение этого канала заметно отличалось от типичных провластных белорусских, так как это международная версия — очевидно, они на это обращали внимание. Но недавно нашим мониторингом были зафиксированы нарушения", — указал он.

Так, в ходе мониторинга программного наполнения канала была обнаружена трансляция передач "Понять и обезвредить" при участии Олега Газманова; "Последний день" с участием ведущего Бориса Щербакова и "Славянский базар. Союзное государство приглашает. Песняры — 50. Выпуск 1" с участием Ольги Кормухиной.

Как указывает регулятор, популяризация белорусским вещателем персон, внесенных в вышеуказанный список, противоречит требованиям абзаца 10 части 2 статьи 6 закона "О телевидении и радиовещании".

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"Кроме того, в эфире "Беларусь 24" зафиксирована трансляция передачи "Панорама". В сюжете за 21 мая под названием "Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси" звучали высказывания пренебрежения в адрес батальона "Донбасс", который в составе Национальной гвардии защищает территориальную целостность нашего государства от российской военной агрессии (военное формирование было названо "карательными батальоном")", — говорится в сообщении.

В другом сюжете за 22 мая под названием "Зеленский отказал русским в праве считаться коренным народом", по мнению Нацсовета по ТВ, распространялась недостоверная информация, которая дезинформирует аудиторию.

"В этом сообщении звучали обвинения об отказе в Украине на законодательном уровне защищать права национальных меньшинств через безосновательное отождествление категорий "национальное меньшинство" и "коренной народ". Такой контент содержит элементы разжигания национальной розни и очевидно имеет признаки нарушения абзаца 4 части 2 статьи 6 закона "О телевидении и радиовещании", — отмечается в сообщении.

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Регулятор подчеркивает, что трансляция проходила в записи или же в ней использовались заранее подготовленные сюжеты, а следовательно, телеканал имел возможность провести редакционный контроль предлагаемой зрителям информации на достоверность.

Поскольку по состоянию на 6 июня Беларусь не являлась подписантом Европейской конвенции о трансграничном вещании и ретрансляция "Беларусь 24" в Украине велась только на основании разрешения Нацсовета по ТВ, то он и решил принять меры по пресечению указанных нарушений, исключив это СМИ из перечня разрешенных для ретрансляции.

Канал "Беларусь 24" — единственный международный спутниковый канал одноименной страны, он вещал в Украине на основании решения Нацсовета по ТВ №1147 от 23 июля 2015 года.

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Напомним, что 18 мая президент Владимир Зеленский законопроектом №5506 предложил Верховной Раде признать крымских татар коренным народом Украины.

Отметим также, что бывший руководитель батальона "Донбасс" Семен Семенченко в самой Украине был отправлен под арест по подозрению в создании частной военной компании, а также подозревается в организации обстрела из гранатомета офиса телеканала "112 Украина" в 2019 году.