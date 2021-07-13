Россия планирует привлечь ОБСЕ для спасения телеканалов Медведчука

Для спецоперации по дискредитации Украины на международной арене российские спецслужбы привлекли функционеров ОБСЕ, которые будут заниматься якобы нарушением свободы средств массовой информации.

Так, издание "Информационное сопротивления" сообщает, что 13–16 июля в Украину прибывает делегация Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Цель делегации — расследование обстоятельств прекращения деятельности пророссийских каналов "112 Украина", "NewsOne", "ZIK".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Эти каналы прекратили деятельность после решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" от 2 февраля 2021 года. В тот же день решение ввел в действие своим указом президент Украины Владимир Зеленский.

"Решение СНБО законно, логично, оправданно и справедливо. А еще — полностью поддержано США и Евросоюзом и странами "большой семерки", которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов", — отметил гарант.

При этом накануне визита делегации, российский МИД обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ по поводу закрытия каналов в Украине. Российское внешнеполитическое ведомство считает, "надлежащей" реакции со стороны международной организации на это решение не было. По предварительным данным, инициатором визита также выступил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Также отметим, что накануне визита в Украину один из членов делегации — старший советник, а ранее — директор Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Андрей Рихтер, неожиданно и без согласования с руководством Бюро отправился в Россию. Там он должен был находиться 2–11 июля, после чего вернуться в Вену чтобы вместе с членами делегации прибыть с визитом в Киев.

Рихтер — доктор филологических наук, профессор, бывший заведующий кафедры истории и правового регулирования отечественных СМИ факультета журналистики МГУ (2008–2011), старший советник, ранее — директор Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ (с 2011 года по настоящее время).

Ранее Андрей Рихтер работал в Фонде "Евразия" (Eurasia Foundation), Международном фонде избирательных систем (IFES), АНО "Институт гуманитарных коммуникаций", АНО "Интерньюс", информационном телеграфном агентстве России "ИТАР-ТАСС", телеканале "Союз", ОАО "Альфа-Банк". Все указанные структуры считаются структурами прикрытия Службы внешней разведки РФ (СВР).

Читайте также: В Кремле резко отреагировали на закрытие трех телеканалов Медведчука в Украине

Помимо Рихтера, в составе делегации будет и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро.. Ранее она работала государственным секретарем по европейским делам в Министерстве иностранных дел Португалии и заместителем генерального секретаря Средиземноморского Союза.

"На протяжении всей карьеры Тереза Рибейро занимала различные должности в сфере медиа, как в Португалии, так и в межгосударственных организациях, такие как президент Института средств массовой информации Португалии, глава Руководящего комитета по средствам массовой информации Совета Европы, а также соучредитель и первый избранный председатель Исполнительного совета Медиа обсерватории "Оберком" (OberCom- Observatório da Comunicação)", — сказано на сайте ОБСЕ.

Примечательно, что в лоббировании кандидатуры Терезы Ребейро на должность представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ были замечены представители РФ.

Третий участник делегации — советник Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы Айдар Ботагаров, который занимает должность с 2012 года. Он регулярно посещает Украину, активно занимался организацией визита Терезы Рибейро. Также в состав делегации вошел сотрудник Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Адис Мустеданаджика.

Подготовкой нарративов, аналитических и прочих материалов, которые будут обнародованы Терезой Рибейро во время визита в Украину, занимается лично Рихтер. По итогам расследования будут сделаны громкие заявления с негативным окрасом и обвинениями в адрес украинских властей. После визита в Киев Тереза Рибейро посетит Москву, чтобы предоставить ответ на обращение МИД РФ.

Российские спецслужбы не первый раз используют международные организации для дискредитации Украины. Однако украинцы надеются на объективное и непредвзятое расследование делегации Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также надлежащую оценку ее действий.

Напомним, 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о закрытии телеканалов 112, NewsOne и ZIK. Сами каналы были оперативно отключены от телевещания в Украине, перейдя на совместную интернет-трансляцию через свои каналы в Youtube. В то же время Украина намерена потребовать заблокировать их и там.

Зеленский при этом заявил, что это решение "не было эмоциональным, а вызревало и готовилось уже длительное время на основе информации многих украинских государственных органов". Позже президент заявил, что данные Службы безопасности Украины, послужившие поводом для запрета трех телеканалов, пока не могут быть оглашены.

При этом согласно исследованию социологической группы "Рейтинг", половина украинцев (49%) поддерживает решение властей прекратить вещание телеканалов 112, NewsOne и ZIK. В целом же 72% опрошенных поддерживают введение государством санкций против физических и юридических лиц Украины, если их деятельность вредит интересам государства (46% однозначно поддерживают, 26% — скорее поддерживают).