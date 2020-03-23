Названы 5 главных проблем бизнеса после введения карантина в Украине

Урегулирование вопроса с арендой помещений и оборудования, срыв сроков поставок сырья и оборудования, погашение кредитных обязательств бизнеса перед банками, задержка с экспортом из Украины и невыполнение обязательств иностранными партнерами — те главные проблемы, с которыми предприниматели, представители малого, среднего и крупного бизнеса обращаются в Торгово-промышленную палату Украины (ТПП).

Об этом сообщила пресс-служба этого ведомства.

"С момента введения карантина в Торгово-промышленную палату Украины ежедневно поступают сотни обращений, на которые наши специалисты стараются максимально быстро дать ответ. На основании поступающих обращений мы формируем перечень вопросов, которые требуют урегулирования на законодательном уровне", — отметил президент ТПП Украины Геннадий Чижиков.

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В частности, на первом месте среди обращений — урегулирование вопроса с оплатой аренды помещений и оборудования. Указано, что вопрос касается в основном предпринимателей и малых предприятий, которые вынужденно простаивают из-за карантина. Это — кафе, рестораны, отели, спортзалы, парикмахерские, торговые точки на рынках, магазины в арендуемых помещениях в жилых и офисных зданиях. По оценкам Торгово-промышленной палаты, этот вопрос касается 600-700 тысяч бизнес-единиц.

"Для решения этой группы вопросов ТПП инициировали внесение изменений в законодательство, и карантин был признан форс-мажором. По нашим данным, в 95% случаев арендаторы и арендодатели договариваются об урегулировании вопросов. В случаях, когда нет взаимопонимания, ТПП выдает сертификаты об обстоятельствах форс-мажора, с которыми можно защищать свои интересы в суде", — пояснил Чижиков.

Вторая по количеству обращений проблема — срыв сроков поставки продукции, сырья, комплектующих. Многие предприятия работают не на полную мощность — часть персонала не вышла на работу из-за остановки общественного транспорта, по другим причинам.

"В основном, вопрос касается предприятий, на которые не распространяется действие карантина. Соответственно, отсутствуют обстоятельства форс-мажора. В этих случаях компании выбирают разную стратегию. Одни договариваются с партнерами о новых сроках поставки. Вторые — запасаются сырьем на 2-3 месяца вперед", — рассказал президент ТПП.

Третья по частоте обращений проблема — урегулирование взаимоотношений с банками.

"На данный момент этот вопрос никак не урегулирован для бизнеса. Это особо острая проблема для предпринимателей, микро- и малого бизнеса, работа которых остановлена на время карантина. По состоянию на январь 2020 года эти бизнес-единицы должны банкам 6,2 млрд грн. По законодательству, отсутствие денег — не форс-мажор, и кредит нужно погашать даже в период карантина. Штрафы и пени никто не отменял. Торгово-промышленная палата Украины готовит проекты изменений к законодательству. Для поиска решений нужен диалог банков и НБУ", — прокомментировали эту проблему в ведомстве.

Четвертая по частоте возникновения проблема — задержки с экспортом. Они связаны с очередями на таможне в связи с проверкой состояния здоровья людей, которые пересекают границу — преимущественно, водителей грузового автотранспорта.

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"Вряд ли кто-то может повлиять на ситуацию. По законодательству, она не является форс-мажором. Мы советуем прорабатывать вопросы логистики, исходя из оперативной информации о загруженности пунктов пропуска. Аналогичные ситуации возникают по транзиту через другие страны. К примеру, Казахстан полностью закрыл международные грузовые перевозки, есть ограничения на пересечение границ внутри ЕС. Ситуация постоянно меняется", — пояснил президент ТПП Украины.

Пятая по значимости проблема для бизнеса — невыполнение обязательств иностранными партнерами.

"В последний месяц резко возросло количество случаев, когда иностранный партнер не может заплатить за полученную продукцию, объявил себя банкротом, срывает сроки поставки оборудования или сырья. Проблема возникает с введением карантина в странах расположения контрагента. В этом случае ТПП может помочь узнать финансовое состояние партнера. Оптимальный вариант — проверка информации о финансовом состоянии контрагента до заключения соглашения", — резюмировал Чижиков.

Ранее в Европейской Бизнес Ассоциации призвали власти Украины разблокировать регистрацию в стране дезинфицирующих средств в условиях их недостачи из-за ажиотажа вокруг распространения коронавируса, а также — не закрывать ветклиники и спецаптеки на время карантина.