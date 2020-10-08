НБУ 81 раз раскрывал банковскую тайну по требованию правоохранителей в 2020 году

Национальный банк Украины за 9 месяцев текущего года 81 раз предоставил правоохранителям доступ к информации в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По данным регулятора, в июле-сентябре 2020 года Нацбанк 22 раза предоставил правоохранителям доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской системе.
В частности, указано, что предоставление доступа в третьем квартале года происходило по инициативе:
- Национальной полиции — 2 раза;
- Службы безопасности Украины — 3 раза;
- Государственной фискальной службы — 6 раз;
- Национального антикоррупционного бюро — 8 раз;
- Государственного бюро расследований — 3 раза.
"Всего за девять месяцев 2020 года Нацбанк предоставил доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 81 раз", — говорится в сообщении.
Известно, что в первом квартале года НБУ 36 раз оказывал правоохранителям доступ к вещам и документам банковской сферы, а во втором квартале — 23 раза.
Как отмечается, в 2019 году Национальный банк оказывал правоохранителям доступ к информации 155 раз.
в январе 2020 года НБУ упростил порядок раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну, на запрос антикоррупционных и правоохранительных органов, в рамках закона о конфискации незаконных активов чиновников.
Позже Национальный банк Украины привел в соответствие с требованиями законодательства Украины порядок раскрытия банковской тайны, в результате чего силовики получили доступ к банковской тайне без разрешения суда.