НБУ 81 раз раскрывал банковскую тайну по требованию правоохранителей в 2020 году

Национальный банк Украины за 9 месяцев текущего года 81 раз предоставил правоохранителям доступ к информации в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным регулятора, в июле-сентябре 2020 года Нацбанк 22 раза предоставил правоохранителям доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской системе.

В частности, указано, что предоставление доступа в третьем квартале года происходило по инициативе:

- Национальной полиции — 2 раза;

- Службы безопасности Украины — 3 раза;

- Государственной фискальной службы — 6 раз;

- Национального антикоррупционного бюро — 8 раз;

- Государственного бюро расследований — 3 раза.

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"Всего за девять месяцев 2020 года Нацбанк предоставил доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 81 раз", — говорится в сообщении.

Известно, что в первом квартале года НБУ 36 раз оказывал правоохранителям доступ к вещам и документам банковской сферы, а во втором квартале — 23 раза.

Как отмечается, в 2019 году Национальный банк оказывал правоохранителям доступ к информации 155 раз.

в январе 2020 года НБУ упростил порядок раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну, на запрос антикоррупционных и правоохранительных органов, в рамках закона о конфискации незаконных активов чиновников.

Позже Национальный банк Украины привел в соответствие с требованиями законодательства Украины порядок раскрытия банковской тайны, в результате чего силовики получили доступ к банковской тайне без разрешения суда.