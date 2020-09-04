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Банки 1 час назад

В НБУ хотят предоставить налоговикам доступ к банковской тайне

Для поддержки борьбы с налоговыми схемами

Богдан Данилишин. Фото: Facebook / Богдан Данилишин Богдан Данилишин. Фото: Facebook / Богдан Данилишин
Богдан Данилишин. Фото: Facebook / Богдан Данилишин

Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин выступил за предоставление налоговым органам доступа к банковской информации о счетах бизнеса.

Об этом он сообщил в Facebook.

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"По моему мнению, нам необходимо комплексно пересмотреть подходы к определению банковской тайны и расширить возможности не только правоохранительных, но и налоговых органов в получении доступа к счетам экономических субъектов", — написал Данилишин в соцсети.

"Этот шаг позволит дальнейшее движение в направлении снижения уровня тенизации экономики и будет стимулировать сужение возможностей для субъектов экономической деятельности избегать налогообложения", — считает глава Совета НБУ.

По его словам, раскрытие информации о финансовых счетах "является актуальным общемировым трендом, который постепенно, но необратимо, превращает институт банковской тайны в атрибут прошлого".

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Данилишин напомнил, что в январе 2020 года НБУ упростил порядок раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну, на запрос антикоррупционных и правоохранительных органов, в рамках закона о конфискации незаконных активов чиновников.

Позже Национальный банк Украины привел в соответствие с требованиями законодательства Украины порядок раскрытия банковской тайны, в результате чего силовики получили доступ к банковской тайне без разрешения суда.

Как сообщалось, 3 сентября 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении закон о создании Бюро экономической безопасности. Этот новый орган должен стать единственным, который будет заниматься расследованием экономических преступлений.

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