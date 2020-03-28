НБУ перечислит в госбюджет более 42 млрд грн прибыли

Национальный банк Украины (НБУ) планирует перечислить 42,7 млрд грн прибыли в государственный бюджет в 2020 году, что на 2 млрд грн больше, чем предусматривает Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Как сообщает пресс-служба НБУ, консолидированную финансовую отчетность Нацбанка за прошлый год уже подтвердил независимый внешний аудитор — компания ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги".

Согласно заключению компании, консолидированная финансовая отчетность НБУ достоверна и во всех существенных аспектах отражает его финансовое состояние на конец дня 31 декабря 2019 года, а также результаты его деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Сейчас финотчетность передана Совету Нацбанка на утверждение. После этого она будет обнародована на веб-сайте Национального банка, а график перечисления прибыли в государственный бюджет на 2020 год будет согласован с Министерством финансов Украины.

Консолидированная финансовая отчетность составляется в соответствии с требованиями МСФО и включает информацию об активах, обязательствах, капитале Национального банка, его дочерней и ассоциированных компаний, его совокупных доходах и движении денежных средств, а также существенную учетную политику и дополнительную информацию о деятельности банка и управления финансовыми рисками.

Напомним, по результатам стресс-тестирования украинских банков, которое провел НБУ, доля неработающих кредитов в корпоративном портфеле государственных банков в настоящее время составляет 56.8%, тогда как в других украинских банках — 13.4%.

В соответствии с Законом Украины "О Национальном банке Украины", в годовую финансовую отчетность, подтвержденную внешним аудитором и утвержденную Советом НБУ, определяется прибыль к распределению и на ее основе — сумма перечислений в госбюджет Украины