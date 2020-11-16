НБУ упростил получение на почте соцвыплат до 30 тысяч грн

Национальный банк Украины упростил для операторов почтовой связи процедуру идентификации и верификации получателей пенсий, пособий, субсидий и других выплат населению.

Как сообщает пресс-служба регулятора, 12 ноября он принял постановление №145, изменив соответствующим образом положение об осуществлении учреждениями финмониторинга. 14 ноября оно вступило в силу.

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Нацбанк определил, что при выплате соцпомощи на сумму от 5 тысяч до 30 тысяч грн почтовому оператору достаточно будет сверить паспортные данные получателя (а также документа его уполномоченного представителя, если за деньгами пришел он) с данными, указанными в документах о выплате или в бланке почтового перевода.

После сверки и клиент, и представитель почтового оператора должны поставить в документах свои подписи.

НБУ отмечает, что это решение позволит операторам бесперебойно выплачивать пенсии и денежную помощь при отсутствии автоматизации в их отделениях.

Напомним также, что в августе НБУ менял тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний.