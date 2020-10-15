Политика 50 минут назад

"Не хочу крови": Президент Кыргызстана подал в отставку под давлением протестов

По словам Жээнбекова, для него мир в стране и единство киргизского народа превыше всего.

Сооронбай Жээнбеков. Фото: пресс-служба Сооронбай Жээнбеков. Фото: пресс-служба
Сооронбай Жээнбеков. Фото: пресс-служба

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о решении уйти в отставку в связи с общественно-политической ситуацией в стране, остающейся напряженной даже после смены правительства страны. Об этом говорится заявлении, распространенном его пресс-службой.

"К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту... Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты Государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно", — отметил он, призвав обе стороны не поддаваться на провокации.

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По словам Жээнбекова, для него мир в стране, ее целостность и единство киргизского народа превыше всего.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как Президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", — заявил глава государства.

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В связи с этим он призвал нового премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести сторонников с улиц Бишкека, вернув городу мирную жизнь.

Напомним, 12 октября парламент Кыргызстана утвердил состав правительства во главе с Жапаровым, которого сторонники за неделю до того силой освободили из колонии, где он отбывал срок по делу о взятии в заложники губернатора Иссык-Кульской области в 2013 году.

4 октября в Кыргызстане прошли выборы, по предварительным результатам которых в парламент страны не прошло множество оппозиционных партий. На следующий день их сторонники собрались на митинги в центре Бишкека, переросшие в столкновения с правоохранительными органами и массовые беспорядки.

Протестующие за одну ночь захватили здания высших госорганов, освободив также из заключения ряд бывших чиновников и политиков, включая экс-президента Алмазбека Атамбаева. В свою очередь ЦИК страны принял политическое решение признать прошедшие выборы недействительными.

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