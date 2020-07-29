Отказ НБУ выйти на межбанк может обрушить курс до 28 грн/доллар

Сегодня, 29 июля, рынок будет обыгрывать вчерашний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ, результаты которого выглядят более удачными, чем два предыдущих — удалось привлечь 4 916 млн грн под 7,1% (сроком на 3 месяца) и 2 155 млн грн под 9,2% годовых (сроком на 1 год). Под ОВГЗ, сроком обращения 1 год, номинированные в долларах, Минфин привлек 130,5 млн долларов. Всего — 10,693 млрд гривен.

Однако, как отмечает в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, уже сегодня запланировано погашение 13,4 млрд гривен, а на следующей неделе — 16 млрд гривен и 140 млн долларов по ранее размещенным ОВГЗ. Аналитик считает, что, вероятно, правительству понадобятся дополнительные средства, так как рефинансирования через новые выпуски будет не достаточно.

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"Новая ликвидность, полученная за счет погашения облигаций, может в перспективе выйти на валютный рынок, и этот фактор будет сдерживать продавцов валюты. Если последние в ожидании ослабления гривни будут придерживать валюту, или экспортеры получат под конец месяца возмещения по НДС, то рынок пойдет вверх. При этом НБУ будет стараться сдерживать ослабление", — говорит Шевчишин.

По прогнозам аналитика, вероятно, в ближайшее время гривня сохранит волатильность и будет двигаться в диапазоне 27,7-27,9 гривни за доллар. "Подход курса к отметке 28 гривен за доллар возможен, если регулятор не выйдет на рынок с интервенцией", — отмечает Шевчишин.

По сравнению с 28 июля, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на среду, 29 июля, больше чем на 7 копеек — доллар снизился в цене с 27,7571 грн/доллар до 27,6851 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 29 июля:

✅ 1 доллар США — 27,6851 грн;

✅ 1 евро — 32,4539 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,1729 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 35,6778 грн.

На межбанковском валютном рынке 29 июля доллар, по сравнению со вторником, в покупке подорожал на 2 копейки, в продаже — на 3 копейки. 28 июля, межбанк закрылся в диапазоне 27,71/27,73 грн/доллар, а уже в среду, 29 июля, открылся в диапазоне — 27,73/27,76 грн за доллар.

Евро на межбанке подорожал в покупке на 7 копеек, в продаже — на 9 копеек. 29 июля торги по евро стартовали в диапазоне 32,58/32,61 грн за евро. 28 июля закрылись на уровне — 32,51/32,52 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару сегодня будет в пределах 27,62-27,90 грн/доллар, по евро — 32,31-32,86 грн/евро.

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На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 27,70 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,75 грн/доллар. Во вторник доллар покупали и продавали дешевле на 15 копеек. Курс был 27,55/27,60 грн/доллар.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,25/32,35 грн/евро. Во вторник утром евро покупали и продавали как и доллар дешевле на 15 копеек. Курс был 32,10/32,20 грн/евро.