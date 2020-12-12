Объем рынка финансового лизинга в Украине за квартал вырос на 62%

В III квартале 2020 года объем рынка финансового лизинга Украины составил 9131 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации "Украинское объединение лизингодателей" (АУОЛ) со ссылкой на статистические данные Нацбанка.

Как отмечают в ассоциации, рынок вырос на 62% к предыдущему кварталу и на 41% относительно I квартала текущего года. Растущая динамика указывает на восстановление деловой активности.

По итогам трех кварталов объем рынка финансового лизинга составил 21 184 млн грн, что на 33% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем финансового лизинга, который предоставлялся банками в отчетном периоде, составил 3 763 млн грн, что на 50% меньше аналогичного периода прошлого года. Доля банков на рынке лизинга сократилась до 18%.

Объем финансового лизинга, который предоставлялся лизинговыми и финансовыми компаниями, составил 17 521 млн грн.

Этот сегмент рынка, продолжая занимать ключевую роль в обеспечении финансовых потребностей бизнеса и физических лиц, сократился лишь на 28% за указанный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а его доля на рынке выросла до 82%.

С таким результатом лизинговые и финансовые компании продолжают опережать прогнозы, которые имели место в начале пандемии.

В АУОЛ отмечают, что основным фактором, продолжающим влиять на объем лизингового рынка, является пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Падение экономики Украины и мира усилило нисходящую динамику последних лет по объемам лизинговых услуг, которые предоставляли банки. Это влияние сохраняется и в отчетном квартале.

В то же время динамика лизинговых услуг, которые предоставлялись лизинговыми и финансовыми компаниями, была растущей четыре последних года, и вышла на пиковые значения в 2019 году, создав эффект высокой базы сравнения.

Высокая база сравнения в совокупности с экономическим спадом создает негативную динамику для этой части рынка уже второй квартал подряд.

К концу III квартала текущего года портфель лизинговых сделок составил 45 905 млн грн, что свидетельствует о его росте в пределах 20%.

Доля банков в портфеле составляет 22%, объем портфеля банков вырос на 2%. Доля лизинговых и финансовых компаний в портфеле составляет 78%, объем портфеля вырос в пределах около 26%.

В сегменте лизинговых и финансовых компаний основными игроками на рынке остаются именно лизинговые компании, которые заключили 85% лизинговых сделок за отчетный период.

Основными источниками финансирования для лизинговых компаний остаются банковские кредиты (38%), авансовые платежи (32%) и собственный капитал лизинговых компаний (25%). Финансовые компании на 76% финансировали свою деятельность за счет выпуска ценных бумаг.

Напомним, с января по сентябрь включительно украинские банки заключили сделок финансового лизинга на сумму 3,8 млрд грн, что на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В III квартале 2020 года стоимость новых сделок, заключенных членами Ассоциации лизингодателей Украины, выросла на 48%, по сравнению со вторым кварталом, что также на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.