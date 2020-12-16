Политика 10 минут назад

Парламентарии озаботились убыточностью украинских шахт

Инициатором создания временной следственной комиссии стал народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

16 декабря Верховная Рада Украины приняла постановление об образовании Временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам расследования причин убыточности предприятий угольно-промышленного комплекса.

За соответствующий проект постановления №2528 проголосовал 181 депутат при минимально необходимых 150 голосах.

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Инициатором создания ВСК стал народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук.

В рамках работы комиссии планируют расследовать причины убыточности предприятий угольно-промышленного комплекса, а также обстоятельств и причин критического положения в части задолженности по заработной плате перед работниками угольных предприятий.

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В состав ВСК вошли пять депутатов от фракции "Слуга народа", в том числе, а также по одному депутату от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" и от группы "Доверие".

Напомним, 3 сентября 12 горняков шахты "Октябрьская" (Октябрьский Криворожский железнорудный комбинат, город Кривой Рог, Днепропетровская область)  объявили подземный протест, отказавшись подниматься наверх после окончания смены.

Позднее аналогичным образом поступили работники других шахт предприятия. Количество протестующих исчислялось сотнями.

Протестующие требовали, в частности, повышения заработной платы и улучшения условий труда.

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