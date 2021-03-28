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Валюта 30 минут назад

Первый пул для майнинга "зеленой" криптовалюты запущен в работу — СМИ

Запуск нового пула для выпуска "зеленых" биткойнов происходит на фоне критики по поводу огромного объема энергии, которая расходуется на майнинг крупнейшей криптовалюты

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

26 марта криптовалютные фирмы DMG Blockchain Solutions и Argo Blockchain объявили о запуске первого в мире пула для майнинга биткойнов с использованием чистой энергии.

Как сообщает 3DNews со ссылкой на Business Insider, вначале пул под названием Terra Pool будет состоять из мощностей DMG и Argo, которые в настоящее время используют электроэнергию, вырабатываемую гидроэлектростанциями.

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В издании отмечают, что запуск нового пула для выпуска "зеленых" биткойнов происходит на фоне растущей критики со стороны активистов-экологов из-за огромного объема энергии, которая расходуется на майнинг крупнейшей криптовалюты.

Генеральный директор Argo Blockchain Питер Уолл выразил надежду, что другие майнеры биткоинов последуют их примеру, добавив, что новый пул является "важным шагом на пути к защите планеты в настоящее время и для будущих поколений".

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В заявлении компаний указано, что они стремятся к тому, чтобы Terra Pool служил сильным стимулом для майнеров биткойнов с учетом необходимости выполнения мер по борьбе с изменением климата. Компании поставили цель значительно сократить выбросы парниковых газов в течение следующего десятилетия.

По данным Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF), расчетное годовое потребление электроэнергии майнерами биткойнов выросло с начала 2020 года на 80 %, с 71,07 до 128 ТВт·ч в начале марта. Для сравнения: в 2019 году основная электрическая сеть Австралии использовала 192 ТВт·ч электроэнергии.

Ранее сообщалось, что майнинг главной криптовалюты Bitcoin требует столько же электроэнергии, сколько ежегодно потребляет Украина. В частности, ежегодно эти операции потребляют 121,36 тераватт.

 

 

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