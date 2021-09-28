Под Николаевом микроавтобус столкнулся с грузовиком: четверо погибли, семеро пострадали

Четыре человека погибли и семь госпитализированы вечером 27 сентября в результате ДТП на трассе у села Широкое Баштанского района Николаевской области.

Как сообщает Главное управление полиции в этом регионе, около 19:55 Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились 11 человек, попал в ДТП с участием грузовиков DAF и КамАЗ (последний был с прицепом).

В результате 66-летний водитель микроавтобуса и трое его пассажиров, включая 15-летнего подростка, погибли на месте. Остальные пассажиры возрастом от 29 до 47 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. 62-летний и 47-летний водители грузовиков при этом не пострадали.

Полиция открыла производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем, повлекшее смерть нескольких лиц). Обстоятельства ДТП выясняются.

Правоохранители призвали всех, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, сообщать в следственное управление ГУ НП в области на улице Спасской, 12 в Николаеве или звонить по телефонам (063) 426-23-32, (050) 013-01-48 либо 102.

В свою очередь, как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, на место выезжал караул 24-й пожарно-спасательной части и деблокировал зажатые деформированными конструкциями микроавтобуса тела трех погибших, а также одной пострадавшей женщины.

Как сообщает николаевское издание "Новости N" со ссылкой на главврача больницы скорой медицинской помощи Александра Демьянова, из шести пострадавших двоих отправили на амбулаторное лечение, а еще одного пациента направили в челюстно-лицевое отделение областной больницы из-за характера полученной травмы.

По данным этого СМИ, Mercedes ехал в направлении города Снигиревка. Он перевозил работавших на уборке овощей на полях. В районе Широкого микроавтобус по касательной столкнулся с ехавшей во встречном направлении фурой, после чего резко изменил траекторию движения, выехал на обочину и врезался в прицеп стоявшего там КамАЗа.

Напомним, что ранее в этом году в пригороде Николаева мужчина погиб в ДТП, перевозя гробы с шестью умершими от Covid-19, а еще три человека погибли в ДТП с участием грузовика и такси на трассе около Вознесенска.