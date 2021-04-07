Политика 30 минут назад

Под Полтавой повалили памятник хану Кубрату: МИД Украины ответил возмущенной Болгарии

Болгария считает произошедшее хулиганством и вандализмом, призывает наказать виновных

Фото: Суспільне Полтава
Фото: Суспільне Полтава
Фото: Суспільне Полтава
Фото: Суспільне Полтава
Фото: Суспільне Полтава
Фото: Суспільне Полтава
Фото: Суспільне Полтава
Фото: Суспільне Полтава
Фото: Суспільне Полтава
Фото: Суспільне Полтава
Фото: ГУ НП в Полтавской области
Фото: ГУ НП в Полтавской области
Фото: ГУ НП в Полтавской области
Фото: ГУ НП в Полтавской области

Министерство иностранных дел Республики Болгария выступило с решительным осуждением ситуации с падением памятного знака на месте предполагаемого захоронения жившего в VII веке булгарского хана Кубрата в селе Малая Перещепина Новосанжарской общины Полтавской области.

Как заявили в болгарском внешнеполитическом ведомстве, там считают произошедшее актом вандализма в отношении памятника и ожидают, что компетентные украинские органы "выявят виновных в этом хулиганстве и предадут их суду".

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"Болгария придает большое значение уважению прав и исторической и культурной самобытности 200-тысячной болгарской общины в Украине, что также способствует прекрасным отношениям между нашими двумя странами", — добавили в ведомстве.

В ответ в МИД Украины также поспешили выступить с аналогичным "решительным осуждением акта вандализма". В министерстве подчеркивают, что правоохранительные органы уже начали расследование, чтобы оперативно раскрыть преступление и наказать виновных.

"Эта провокация не повлияет на развитие дружеских отношений между Украиной и Болгарией, а сам мемориал должен быть восстановлен как можно скорее", — заявили в украинском МИД.

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В свою очередь, в Главном управлении полиции в Полтавской области накануне сообщили, что решают вопрос об открытии производства по части 1 статьи 298 (незаконные розыскные работы на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов населения или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Отмечается, что об инциденте сообщил в полицию утром 5 апреля староста села Малая Перещепина. На месте происшествия новосанжарские полицейские установили, что неизвестные лица произвели подкоп бетонного основания комплекса, в результате чего памятный знак упал. Правоохранители принялись искать причастных к происшествию.

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