Происшествия 50 минут назад

Полиция пресекла хищение нефти на "Нефтехимик-Прикарпатье" под видом вывоза отходов (ФОТО)

Сумма ущерба государству, причиненного действиями участников группировки, достигает 2 млн грн

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция

Сотрудники полиции пресекли хищение нефти на 2 млн грн на одном из нефтедобывающих предприятий Ивано-Франковской области.

Об этом со ссылкой на информацию Департамента стратегических расследований Нацполиции сообщает enkorr.

Кратко и по делу в Telegram

Известно, что среди участников преступной группировки — должностные лица регионального подразделения предприятия и несколько частных структур.

В Нацполиции не раскрывают название предприятия, но, по словам источника издания, правонарушение было зафиксировано в компании "Нефтехимик-Прикарпатье".

Указано, что участники группировки под видом оказания официальных технологических услуг по очистке емкостей и вывоза отходов занимались хищением нефтепродуктов, в том числе и нефти, с целью дальнейшей переработки и сбыта на подконтрольной сети АЗС в обход любых налоговых платежей.

Как отмечается, полицейские провели более 30 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов, на предприятиях и в транспортных средствах.

Читайте также:
Мировые цены на нефть растут из-за блокировки Суэцкого канала (ФОТО)

"Как результат — изъяли документы, подтверждающие противоправный сбыт похищенной продукции, черновые записи и журналы, более 900 т сырья, 100 бочек с нефтепродуктами по 180 л каждая, оборудование для перекачки нефтепродуктов, грузовые автомобили с заполненными сырьем цистернами объемом более 70 т", — говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам, сумма ущерба государству, причиненного действиями участников группировки, достигает 2 млн грн.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на имущество и назначении соответствующих экспертиз.

Предполагается, что после проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий ключевым фигурантам будет сообщено о подозрении.

Ранее сообщалось, что жители Черниговской области выкачали из неохраняемой скважины нефть на 1,2 млн грн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Мировые цены на нефть растут из-за блокировки Суэцкого канала (ФОТО)
Мировые цены на нефть растут из-за блокировки Суэцкого канала (ФОТО)
Полиция назвала всех подозреваемых по акции под ОП 20 марта и открыла еще одно дело
Полиция назвала всех подозреваемых по акции под ОП 20 марта и открыла еще одно дело
В Киеве уволили полицейского, избившего посетительницу "Ашана" за отсутствие маски (ВИДЕО)
В Киеве уволили полицейского, избившего посетительницу "Ашана" за отсутствие маски (ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Philips продает бизнес по производству бытовой техники

  3. С 27 марта локдаун вводится в Николаевской области

  4. И снова на летнее время. Кому и зачем нужен перевод часов, и что об этом думает бизнес

  5. Антимонопольный комитет посоветовал крупным сетям заправок снизить цены на бензин

Ивент
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
Ключевая тема главного события деловых женщин SHE Congress 2021: "Break the rules: как построить глобальный бизнес, разрушить стереотипы и ограничивающие убеждения, чтобы сделать шаг к масштабному бизнесу или реализоваться в карьере"
Загрузка...