Полиция пресекла хищение нефти на "Нефтехимик-Прикарпатье" под видом вывоза отходов (ФОТО)

Сотрудники полиции пресекли хищение нефти на 2 млн грн на одном из нефтедобывающих предприятий Ивано-Франковской области.

Об этом со ссылкой на информацию Департамента стратегических расследований Нацполиции сообщает enkorr.

Известно, что среди участников преступной группировки — должностные лица регионального подразделения предприятия и несколько частных структур.

В Нацполиции не раскрывают название предприятия, но, по словам источника издания, правонарушение было зафиксировано в компании "Нефтехимик-Прикарпатье".

Указано, что участники группировки под видом оказания официальных технологических услуг по очистке емкостей и вывоза отходов занимались хищением нефтепродуктов, в том числе и нефти, с целью дальнейшей переработки и сбыта на подконтрольной сети АЗС в обход любых налоговых платежей.

Как отмечается, полицейские провели более 30 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов, на предприятиях и в транспортных средствах.

"Как результат — изъяли документы, подтверждающие противоправный сбыт похищенной продукции, черновые записи и журналы, более 900 т сырья, 100 бочек с нефтепродуктами по 180 л каждая, оборудование для перекачки нефтепродуктов, грузовые автомобили с заполненными сырьем цистернами объемом более 70 т", — говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам, сумма ущерба государству, причиненного действиями участников группировки, достигает 2 млн грн.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на имущество и назначении соответствующих экспертиз.

Предполагается, что после проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий ключевым фигурантам будет сообщено о подозрении.

Ранее сообщалось, что жители Черниговской области выкачали из неохраняемой скважины нефть на 1,2 млн грн.