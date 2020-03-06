Политика 10 минут назад

Порошенко требует от ГБР возбудить дело против Дубинского (ВИДЕО)

Суд обязал Госбюро расследований рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому Порошенко вызвали на допрос в ГБР

Порошенко требует от ГБР возбудить дело против Дубинского (ВИДЕО) Порошенко требует от ГБР возбудить дело против Дубинского (ВИДЕО)
Петр Порошенко у здания ГБР. Фото: kp.ua

Пятый президент Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований и требует возбудить уголовное производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского.

Об этом экс-президент заявил возле офиса ГБР в Киеве, сообщает "Украинская правда".

"Мы сегодня опять с хорошими новостями: вчера суд принял, а только что мы получили решение суда, по которому обязывают ГБР рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому я сегодня приглашен в ГБР. Это решение об анализе уплаты налогов, который был представлен марионеткой Коломойского, который называется "мама любит скорость" (Александр Дубинский). Второе решение — обязывает ГБР возбудить уголовное дело против него за заведомо ложное сообщение о преступлении", — отметил Порошенко.

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При этом он добавил, что пришел в ГБР, чтобы сообщить о решении суда, так как представители бюро не ходят на заседания.

Бывший президент также назвал "шабашем" выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

По словам Порошенко, речь идет не о личности нового генпрокурора, а о том, что "разрушается независимость прокуратуры и судов в Украине", чего "не было со времен Януковича".

Напомним, утром 28 февраля 2020 года пятый президент Петр Порошенко приходил в Государственное бюро расследований на допрос.

Перед этим, 21 февраля, Печерский суд Киева разрешил Госбюро расследований осуществить принудительный привод Порошенко на 2 допроса в ГБР — 28 февраля и 6 марта.

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В свою очередь защита экс-президента назвала эти решения политическими и обжаловала их в пяти инстанциях.

Исполняющая обязанности председателя ГБР Ирина Венедиктова объясняла, что Порошенко 30 раз не пришел на допрос, в связи с чем бюро подготовило пакет доказательств для силового привода.

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