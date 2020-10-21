После смены власти в Кыргызстане назначили повторные парламентские выборы

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана на заседании 21 октября назначила на 20 декабря повторные парламентские выборы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На заседании члены Центризбиркома утвердили календарный план основных организационных мероприятий и смету расходов на подготовку и проведение выборов.

Как передает "Акчабар", в предварительной смете стоимость новых выборов составила 456 млн сомов (5,6 млн долларов). В то же время на выборы, прошедшие 4 октября, было выделено 723 млн сомов.

Напомним, по предварительным результатам выборов в Кыргызстане 4 октября, в парламент не прошло множество оппозиционных партий. На следующий день их сторонники собрались на митинги в центре Бишкека, переросшие в столкновения с правоохранительными органами и массовые беспорядки.

Протестующие за одну ночь захватили здания высших госорганов, освободив также из заключения ряд бывших чиновников и политиков, включая экс-президента Алмазбека Атамбаева. В свою очередь ЦИК страны принял политическое решение признать прошедшие выборы недействительными.

12 октября парламент Кыргызстана утвердил состав правительства во главе с Садыром Жапаровым, которого сторонники за неделю до того вызволили из колонии, где он отбывал срок по делу о взятии в заложники губернатора Иссык-Кульской области в 2013 году.

15 октября президент Сооронбай Жээнбеков, отставки которого добивалась оппозиция, заявил о сложении полномочий в связи с общественно-политической ситуацией в стране, остающейся напряженной даже после смены правительства.

Должность и.о. президента занял Жапаров, поскольку председатель парламента Канат Исаев, которому по конституции полагалось временно возглавить страну, отказался брать на себя такие обязанности.

16 октября Верховный суд Кыргызстана пересмотрел уголовное дело, по которому был осужден Жапаров, и оправдал его в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

Баллотироваться на должность президента и.о. не может по закону, однако Жапаров заявил, что готов подать свою кандидатуру в случае изменения законодательства.