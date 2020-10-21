Политика 40 минут назад

После смены власти в Кыргызстане назначили повторные парламентские выборы

Через два месяца в среднеазиатской стране снова попытаются избрать новый состав парламента

ЦИК Кыргызстана. Фото: Govori.tv ЦИК Кыргызстана. Фото: Govori.tv
ЦИК Кыргызстана. Фото: Govori.tv

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана на заседании 21 октября назначила на 20 декабря повторные парламентские выборы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На заседании члены Центризбиркома утвердили календарный план основных организационных мероприятий и смету расходов на подготовку и проведение выборов.

Кратко и по делу в Telegram

Как передает "Акчабар", в предварительной смете стоимость новых выборов составила 456 млн сомов (5,6 млн долларов). В то же время на выборы, прошедшие 4 октября, было выделено 723 млн сомов.

Напомним, по предварительным результатам выборов в Кыргызстане 4 октября, в парламент не прошло множество оппозиционных партий. На следующий день их сторонники собрались на митинги в центре Бишкека, переросшие в столкновения с правоохранительными органами и массовые беспорядки.

Протестующие за одну ночь захватили здания высших госорганов, освободив также из заключения ряд бывших чиновников и политиков, включая экс-президента Алмазбека Атамбаева. В свою очередь ЦИК страны принял политическое решение признать прошедшие выборы недействительными.

12 октября парламент Кыргызстана утвердил состав правительства во главе с Садыром Жапаровым, которого сторонники за неделю до того вызволили из колонии, где он отбывал срок по делу о взятии в заложники губернатора Иссык-Кульской области в 2013 году.

15 октября президент Сооронбай Жээнбеков, отставки которого добивалась оппозиция, заявил о сложении полномочий в связи с общественно-политической ситуацией в стране, остающейся напряженной даже после смены правительства.

Должность и.о. президента занял Жапаров, поскольку председатель парламента Канат Исаев, которому по конституции полагалось временно возглавить страну, отказался брать на себя такие обязанности.

16 октября Верховный суд Кыргызстана пересмотрел уголовное дело, по которому был осужден Жапаров, и оправдал его в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

Баллотироваться на должность президента и.о. не может по закону, однако Жапаров заявил, что готов подать свою кандидатуру в случае изменения законодательства.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украинцы не смогут применить паспорт с приложения "Дія" на местных выборах — ЦИК
Украинцы не смогут применить паспорт с приложения "Дія" на местных выборах — ЦИК
"Не хочу крови": Президент Кыргызстана подал в отставку под давлением протестов
"Не хочу крови": Президент Кыргызстана подал в отставку под давлением протестов
Спортсмены, уроженцы Монголии и безработные: кого партии ведут в Киевсовет (ИНФОГРАФИКА)
Спортсмены, уроженцы Монголии и безработные: кого партии ведут в Киевсовет (ИНФОГРАФИКА)
Загрузка...
Новое видео
Олександр Бондаренко: про конфлікт з мером Філатовим, вибори у Дніпрі, аеропорт та інвестиції

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Узаконить домохозяек: как и зачем депутаты хотят признать домашний труд работой

  3. Большинство киевлян проголосуют за мэра Киева в первом туре, — соцопрос

  4. Украина побила печальные рекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19

  5. "Безвизу ничего не угрожает", — Зеленский выступил с посланием к Верховной Раде (ВИДЕО)

Ивент
Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих
Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих
Совсем скоро появится полная программа мероприятия и подробности его проведения
Загрузка...