Премьер Украины назвал условия поставки воды в Крым

Украина может возобновить поставки воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

При этом Украина не будет поставлять воду для нужд оккупационных властей, войск и военных баз, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода".

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По его словам, поставки воды возможны исключительно для украинского населения полуострова.

"В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где угодно в Крыму или в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее", — сказал глава правительства.

Как сообщалось, после оккупации Крыма Россией полуостров вынужден обходиться запасами местных водохранилищ, которые с начала 2020 года обмелели до критического минимума.

При этом тема подачи воды в Крым возобновилась в начале года, когда глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласен пустить воду на полуостров в обмен на уступки президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

Также тогда новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль чуть ли не в первом своем заявлении на посту выступил за возобновление подачи воды в оккупированный Россией Крым.

В конце июля нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что президент Владимир Зеленский не поддерживает идею возможного возобновления водоснабжения оккупированного Крыма.