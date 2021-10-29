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Банки 20 минут назад

ПриватБанк закупил 140 инкассаторских бронемашин, потратив 216 млн грн

Единственным участником торгов выступил дилер автомобилей Citroën

Фото: ПриватБанк Фото: ПриватБанк
Фото: ПриватБанк

Государственный ПриватБанк закупил 140 бронированных инкассаторских автомобилей Citroën Jumper L2H2.

Как свидетельствуют результаты тендера от 23 октября в системе госзакупок ProZorro, единственным участником торгов оказалось ООО "Види Элеганс", являющееся официальным дилером Citroën в Украине.

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Стоимость закупки составляет 216,41 млн грн, то есть по 1,545 млн грн за каждую машину. Автомобили должны быть поставлены до 30 октября 2022 года.

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Напомним, что в августе сообщалось о том, что ПриватБанк намеренно прописывает условия тендеров на закупку инкассаторских авто таким образом, чтобы под них подходили именно Citroën.

Однако в группе VIDI тогда заявляли, что ни одно из предприятий, входящих в ее состав, "никогда не осуществляло поставки специализированных автомобилей коммерческому банку ПриватБанк".

Отметим также, что недавно Верховная Рада приняла три закона, которые требовал Международный валютный фонд, один из которых, в частности, дает право Национальному банку проводить проверки соблюдения банками правил инкассации и перевозки денег.

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