Рада создала комиссию по антиукраинской деятельности, а по "вагнеровцам" — отказалась

19 мая Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию возможных преступлений представителей государственной власти, которые способствовали нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

За принятие соответствующего проекта постановления №5243 проголосовали 252 народных депутата.

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Председателем ВСК была избрана Марьяна Безуглая из фракции "Слуга народа". Ее заместителем избрали нардепа от ОПЗЖ Рената Кузьмина.

В состав комиссии также вошли Алексей Жмеренецкий, Александр Завитневич, Александр Мережко, Юрий Мисягин, Елена Хоменко, Святослав Юраш (все от фракции "Слуга народа"), Ренат Кузьмин ("Оппозиционная платформа — За жизнь"), которого избрали заместителем председателя ВСК, а также Игорь Гузь (депутатская группа "Партия "За майбутне") и Николай Люшняк (группа "Довира").

Срок деятельности новой Временной следственной комиссии составляет один год со дня ее образования.

Отчет о своей деятельности комиссия обязуется предоставить на пленарном заседании Рады не позднее чем через шесть месяцев.

Кроме этого, парламентарии не приняли проект постановления №4105 об образовании ВСК по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков так называемой "частной военной компании Вагнера".

Это решение поддержали только 97 народных избранников. В состав комиссии предоставили своих депутатов только три демократические оппозиционные фракции — "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина".

Кроме этих фракций за создание ВСК частично голосовала также "Оппозиционная платформа — За жизнь" (17 "за"). "Слуги народа" дали только 12 голосов, "За будущее" — 4.

Напомним, боевики российской ЧВК "Вагнера" были задержаны в Беларуси 29 июля. Позднее выяснилось, что некоторые из них воевали на Донбассе и внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

Офис генерального прокурора Украины направил Минску запрос об аресте тех, кто участвовал в войне на Донбассе.

Изначально президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что выдаст указанных лиц Украине, но при условии, что будут предоставлены доказательства их вины. Однако в результате он выдал почти всех их России.

Первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен глава Офиса президента Андрей Ермак, заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию СБУ с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы сорвал Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.

В СБУ официально назвали фейком данные о спецоперации с наемниками ЧВК "Вагнера". Ведомство отметило, что первоисточником этой информации было российское издание.

Петиция родственников погибших на Донбассе воинов с требованием создать парламентскую ВСК по делу "вагнеровцев" собрала 25 тысяч голосов.