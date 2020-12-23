Реальный ВВП в III квартале достиг триллиона гривен — данные Госстата

Реальный валовой внутренний продукт в III квартале 2020 года составляет 1,2 триллиона гривен, падение объема ВВП в III квартале против III квартала 2019 года составляет -3,5%. Об этом сообщает Госстат, передает "Экономическая правда".

Так, номинальный ВВП страны (в фактических ценах) составляет 1,157 трлн грн, реальный ВВП (в ценах прошлого года) — 1,1 трлн грн.

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Падение объема ВВП замедлилось. В III квартале 2020 года объем ВВП сократился на 3,5% против 2019 года. Для сравнения, во II квартале падение составило -11,4%, а -1,3% в I квартале.

Реальный ВВП с учетом сезонности вырос на 8,5% против предыдущего квартала. Изменение дефлятора ВВП составляет 7,9%.

Напомним, ранее в пресс-службе Национального банка Украины сообщили, что валовый внешний долг Украины в течение III квартала 2020 года вырос на $0,2 млрд — до $122,8 млрд (по сравнению с началом года — на $1,1 млрд).

Относительно ВВП долг увеличился до 81,0% с 78,61% на конец II квартала. Указано, что рост внешнего долга произошел за счет увеличения внешних обязательств частного сектора экономики, которые выросли на $1,4 млрд (до $71,1 млрд, или 46,9% от ВВП), в то время как долг государственного сектора сократился на $1,2 млрд и составил $51,7 млрд (34,1% от ВВП).

При этом отмечалось, что внешние обязательства сектора общего государственного управления сократились на $1 млрд — до $44,9 млрд (29,6% от ВВП) за счет чистых выплат по ОВГЗ перед нерезидентами на $0,7 млрд, чистого погашения кредитов правительству на сумму $0,6 млрд, в том числе $0,2 млн по кредитам Stаnd-by, EFF; чистых выплат по ОВГЗ на $0,2 млрд.