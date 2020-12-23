Экономика 1 час назад

Реальный ВВП в III квартале достиг триллиона гривен — данные Госстата

При этом падение объема ВВП в III квартале против III квартала 2019 года составляет -3,5%

Фото: Нацбанк Фото: Нацбанк
Фото: Нацбанк

Реальный валовой внутренний продукт в III квартале 2020 года составляет 1,2 триллиона гривен, падение объема ВВП в III квартале против III квартала 2019 года составляет -3,5%. Об этом сообщает Госстат, передает "Экономическая правда".

Так, номинальный ВВП страны (в фактических ценах) составляет 1,157 трлн грн, реальный ВВП (в ценах прошлого года) — 1,1 трлн грн.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Падение объема ВВП замедлилось. В III квартале 2020 года объем ВВП сократился на 3,5% против 2019 года. Для сравнения, во II квартале падение составило -11,4%, а -1,3% в I квартале.

Реальный ВВП с учетом сезонности вырос на 8,5% против предыдущего квартала. Изменение дефлятора ВВП составляет 7,9%.

Напомним, ранее в пресс-службе Национального банка Украины сообщили, что валовый внешний долг Украины в течение III квартала 2020 года вырос на $0,2 млрд — до $122,8 млрд (по сравнению с началом года — на $1,1 млрд).

Читайте также:
НБУ: валовый внешний долг Украины увеличился до 81% ВВП

Относительно ВВП долг увеличился до 81,0% с 78,61% на конец II квартала. Указано, что рост внешнего долга произошел за счет увеличения внешних обязательств частного сектора экономики, которые выросли на $1,4 млрд (до $71,1 млрд, или 46,9% от ВВП), в то время как долг государственного сектора сократился на $1,2 млрд и составил $51,7 млрд (34,1% от ВВП).

При этом отмечалось, что внешние обязательства сектора общего государственного управления сократились на $1 млрд — до $44,9 млрд (29,6% от ВВП) за счет чистых выплат по ОВГЗ перед нерезидентами на $0,7 млрд, чистого погашения кредитов правительству на сумму $0,6 млрд, в том числе $0,2 млн по кредитам Stаnd-by, EFF; чистых выплат по ОВГЗ на $0,2 млрд.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Минцифры запустило портал с данными обо всей IT-системе Украины
Минцифры запустило портал с данными обо всей IT-системе Украины
Украинские мошенники ежемесячно выманивали у европейцев по 8-10 млн евро (ВИДЕО)
Украинские мошенники ежемесячно выманивали у европейцев по 8-10 млн евро (ВИДЕО)
Почему бюджет Украины на 2021 год — это бюджет расходов вместо доходов
Почему бюджет Украины на 2021 год — это бюджет расходов вместо доходов
Загрузка...
Новое видео
Эра дешевых продуктов закончилась — глава HD-group Борис Шестопалов о трендах в продуктовой отрасли

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Киеве патрульные обстреляли таранивший их автомобиль: водителя нашли с пулей в голове

  3. Предприниматели устроили митинг под дворцом "Украина", где выступает "Квартал 95"

  4. Связали жену и ребенка: неизвестные напали на дом мэра Броваров, ограбив и избив его

  5. Жить в состоянии равновесия и радости: как справиться с разными видами стресса

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...