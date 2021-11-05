Решения о санкциях СНБО принимаются без какой-либо доказательной базы, — Арсен Аваков

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принимает решения о санкциях без доказательной базы по указке президента Украины.

Об этом он заявил в прямом эфире канала Украина 24.

"СНБО у нас превратилось на хайпе в место для штампования санкций", — заявил Арсен Аваков, приведя пример, что получал санкционные списки "за 10 минут до заседания".

"Я Данилову говорил — это свинство вообще. Этих фамилий, которые выносятся, у меня в папке вообще нет, а он мне отвечает, что просто не успели размножить".

По мнению Авакова, санкции СНБО штампуют против неугодных власти людей, используя СНБО инструментом давления.

"Когда вводили санкции против Сеяра (Сеяр Куршутов, который попал под санкции как контрабандист. — Ред.), то все понимали, что против него вводят санкции, потому что он финансирует сайт "Цензор", — сказал Аваков.

По его словам, закон не предусматривает введение санкций против граждан Украины.

Арсен Аваков рассказал также о причинах своего ухода с поста главы МВД.

"Я не хочу участвовать в некоторых вещах, с которыми не согласен. Я непростой человек в общении, если речь идет о компетентных, профессиональных вещах. Я умею говорить "нет. Это не всем нравится. Я умею говорить "так нельзя", — заявил Арсен Аваков.

Он считает, что вся власть сегодня сосредоточена в Офисе президента, а в стране "нет никакого баланса властей".

Арсен Аваков рассказал, что он стал часто возражать Зеленскому, и поэтому отправился в отставку.

"Способных на многое заменили способные на всё... Министр внутренних дел не должен быть министром "чего изволите?", — заявил Аваков.

Также Аваков сравнил Зеленского и Порошенко. Вышло не в пользу нынешнего президента.

"Порошенко очень хотел влиять на МВД, и он это постоянно делал... Но у Петра Алексеевича был баланс в парламенте и во власти. Поэтому мы с ним могли разговаривать очень спокойно. Он мог устраивать политические провокации, но это не было эффективное давление. При Зеленском я увидел, что все это превращается в интриги. Меня спросили, почему полицейские останавливают специально депутатов от "Слуги народа". Я говорю: потому что это их работа. Вы думайте, как подбирать депутатов адекватных!" — заявил экс-министр МВД.

По его словам, сейчас во власти нет людей, способных сказать президенту о неадекватности его некоторых решений и заявлений.

"Они приходят в кабинет президента, он (Зеленский) говорит: предлагаю то-то и то-то. Они: "Блестяще! Это гениально, господин президент! Миллиард деревьев? Браво! Если бы там сидел какой-нибудь зловредный Аваков, он бы сказал: "Какой миллиард? Вы что с ума сошли?" А там нет уже таких, которые говорят "с ума сошли". Нет этой дискуссии, и это гигантская проблема", — заявил Арсен Аваков.

Он также рассказал о своем политическом будущем. На вопрос, будет ли он "продюсером" новой политсилы, Аваков отшутился, что у нас в политике много продюсеров, "которые скоро освободятся".

"Они будут заниматься опять продюсингом, а мы будем заниматься политическим управлением", — сказал Аваков.

Напомним, Арсена Авакова Верховная Рада уволила 15 июля. Новым главой МВД стал Денис Монастырский, покинувший в связи с этим Верховную Раду, где возглавлял комитет по правоохранительной деятельности и входил во фракцию "Слуга народа".