Политика 30 минут назад

Решения о санкциях СНБО принимаются без какой-либо доказательной базы, — Арсен Аваков

Бывший министр МВД Арсен Аваков в прямом эфире рассказал о работе СНБО и о том, что сейчас во власти нет людей, способных сказать президенту о неадекватности его некоторых решений и заявлений

Арсен Аваков, экс-министр МВД Фото: скриншот видео Украина 24 Арсен Аваков, экс-министр МВД Фото: скриншот видео Украина 24
Арсен Аваков, экс-министр МВД Фото: скриншот видео Украина 24

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принимает решения о санкциях без доказательной базы по указке президента Украины.

Об этом он заявил в прямом эфире канала Украина 24.

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"СНБО у нас превратилось на хайпе в место для штампования санкций", — заявил Арсен Аваков, приведя пример, что получал санкционные списки "за 10 минут до заседания".

"Я Данилову говорил — это свинство вообще. Этих фамилий, которые выносятся, у меня в папке вообще нет, а он мне отвечает, что просто не успели размножить".

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По мнению Авакова, санкции СНБО штампуют против неугодных власти людей, используя СНБО инструментом давления.

"Когда вводили санкции против Сеяра (Сеяр Куршутов, который попал под санкции как контрабандист. — Ред.), то все понимали, что против него вводят санкции, потому что он финансирует сайт "Цензор", — сказал Аваков.

По его словам, закон не предусматривает введение санкций против граждан Украины.

Арсен Аваков рассказал также о причинах своего ухода с поста главы МВД.

"Я не хочу участвовать в некоторых вещах, с которыми не согласен. Я непростой человек в общении, если речь идет о компетентных, профессиональных вещах. Я умею говорить "нет. Это не всем нравится. Я умею говорить "так нельзя", — заявил Арсен Аваков.

Он считает, что вся власть сегодня сосредоточена в Офисе президента, а в стране "нет никакого баланса властей". 

Арсен Аваков рассказал, что он стал часто возражать Зеленскому, и поэтому отправился в отставку.

"Способных на многое заменили способные на всё... Министр внутренних дел не должен быть министром "чего изволите?", — заявил Аваков.

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Также Аваков сравнил Зеленского и Порошенко. Вышло не в пользу нынешнего президента.

"Порошенко очень хотел влиять на МВД, и он это постоянно делал... Но у Петра Алексеевича был баланс в парламенте и во власти. Поэтому мы с ним могли разговаривать очень спокойно. Он мог устраивать политические провокации, но это не было эффективное давление. При Зеленском я увидел, что все это превращается в интриги. Меня спросили, почему полицейские останавливают специально депутатов от "Слуги народа". Я говорю: потому что это их работа. Вы думайте, как подбирать депутатов адекватных!" — заявил экс-министр МВД.

По его словам, сейчас во власти нет людей, способных сказать президенту о неадекватности его некоторых решений и заявлений.

"Они приходят в кабинет президента, он (Зеленский) говорит: предлагаю то-то и то-то. Они: "Блестяще! Это гениально, господин президент! Миллиард деревьев? Браво! Если бы там сидел какой-нибудь зловредный Аваков, он бы сказал: "Какой миллиард? Вы что с ума сошли?" А там нет уже таких, которые говорят "с ума сошли". Нет этой дискуссии, и это гигантская проблема", — заявил Арсен Аваков.

Он также рассказал о своем политическом будущем. На вопрос, будет ли он "продюсером" новой политсилы, Аваков отшутился, что у нас в политике много продюсеров, "которые скоро освободятся".

"Они будут заниматься опять продюсингом, а мы будем заниматься политическим управлением", — сказал Аваков.

Напомним, Арсена Авакова Верховная Рада уволила 15 июля. Новым главой МВД стал Денис Монастырский, покинувший в связи с этим Верховную Раду, где возглавлял комитет по правоохранительной деятельности и входил во фракцию "Слуга народа".

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