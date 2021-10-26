СНБО подрывает основы украинской государственности — Верховный суд

Верховный суд заявляет, что постоянно защищает верховенство права, демократию и права человека в Украине, а безосновательная критика судебной власти со стороны госорганов и их представителей подрывает основы государственности. Соответствующая запись появилась на Facebook-странице суда.

"Верховный суд в очередной раз напоминает, что любой орган государственной власти или должностное лицо, публично и безосновательно критикующие судебную власть, сознательно подрывают основы государственности, нарушают принцип распределения государственной власти и нивелируют ежедневные усилия тысяч судей в восстановлении нарушенных прав и свобод человека и гражданина", — подчеркивают в суде.

При этом к посту было прикреплено изображение, иллюстрирующее популярный мем, с подписью "Кто мы? СНБО! Чего мы хотим? Независимого суда! Что мы делаем? Нарушаем судейскую независимость!".

Отметим, что в опубликованном накануне интервью секретаря СНБО Алексея Данилова изданию "РБК-Украина" тот раскритиковал подходы к работе, сложившиеся, по его словам, в судебной среде в Украине.

"Возникает вопрос по нашей судебной системе, которая началась фактически... Слово "мафия" здесь не подходит... Судебная корпорация со своими правилами и взаимоотношениями не менее опасна для нашей страны, чем олигархи", — заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, судьи могут любой вопрос "отложить, перенести, поднять, ускорить, замедлить и относятся к этому философски, они так видят".

"И второй вопрос — у нас совершенно отсутствует анализ принятия судебных решений. Потому что в одном и том же решении, но в разной интерпретации вы увидите условно от +100 до -100, хотя они будут абсолютно зеркальны. Это большая проблема", — добавил он.

Напомним при этом, что 22 октября был избран новый председатель Верховного суда, которым стал секретарь его Большой палаты Всеволод Князев.

Стоит отметить также, что в тот же день исполком Львовского городского совета единогласно отказался выполнять решение Верховного суда о передаче останков советского разведчика Николая Кузнецова и передаче их его родственникам в России. Мэр Андрей Садовой при этом обратился к Верховному суду с риторическим вопросом, считают ли судьи возможным "какое-либо сотрудничество с агрессором во время войны".