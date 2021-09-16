Общество 40 минут назад

СБУ ликвидировала в Харьковской области пророссийскую ботоферму (ФОТО, ВИДЕО)

Злоумышленники зарегистрировали почти 50 тысяч фейковых аккаунтов, которые создавали видимость поддержки РФ в соцсетях среди граждан Украины

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность ботофермы, через которую создавали аккаунты для распространения заказных материалов из Российской Федерации.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, за период работы зарегистрировано почти 50 тысяч фейковых аккаунтов, которые создавали "альтернативную реальность" в социальных сетях, в том числе в украинском сегменте.

По информации СБУ, организатором ботофермы оказался житель Харьковской области. Он имеет немалый опыт в сфере телекоммуникаций, поэтому успешно наладил механизм регистрации "липовых" профилей в соцсетях.

В СБУ отмечают, что этот человек создавал аккаунты и передавал их заказчикам. На одну SIM-карту он регистрировал до пяти фейковых аккаунтов в разных социальных сетях.

Оплату за выполненные заказы злоумышленник получал в рублях через электронные платежные системы.

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В спецслужбе подчеркнули, что армия ботов распространяла публикации и комментарии, направленные на:

– срыв национальной программы вакцинации;

– оправдание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины;

– дискредитацию украинской власти.

Во время обысков по месту фактического проживания злоумышленника обнаружено:

– компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности;

– GSM-шлюзы и SIM-банки;

– 5 тысяч SIM-карт украинских операторов связи.

В настоящее время продолжаются следственные действия для проверки возможной причастности лица к сотрудничеству с российскими спецслужбами.

Разоблачение противоправной деятельности проводили киберспециалисты Управления СБ Украины в Харьковской области.

Напомним, в июле Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала в Ивано-Франковской области мощную "ботоферму", которая выполняла задачи заказчиков из Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в середине марта этого года киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли работу в Киеве "ботофермы", располагавшей более чем 5 тысячами аккаунтов в соцсетях.

В октябре 2020 года СБУ сообщила о пресечении деятельности трех "ботоферм", распространявших фейки перед местными выборами.

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