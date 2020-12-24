СБУ задержала членов ОПГ, терроризировавшей бизнесменов Кировоградской области (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины задержала в Кировоградской участников организованной группировки, которые терроризировали и требовали деньги с местных жителей. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

По предварительным данным следствия, злоумышленники, которыми руководил один из "воров в законе", с угрозами физической расправы систематически "выбивали" деньги из представителей коммерческих структур и состоятельных граждан.

Оперативники установили, что двое участников группы, в частности, требовали от руководителя одного из фермерских хозяйств несуществующий долг в размере 30 тысяч долларов и заставляли переоформить на них земельный участок площадью 13 гектаров. В случае отказа злоумышленники угрожали фермеру насилием и уничтожением имущества.

СБУ задокументировала несколько фактов причастности фигурантов к противоправной деятельности. Правоохранители задержали злоумышленников в одном из кафе.

Проведены неотложные следственные действия, в том числе обыски по месту жительства и в автомобилях фигурантов. Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 189 Уголовного кодекса.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности. В частности, проверяется причастность лидера преступной группировки.

Напомним, в ноябре в Харьковской области СБУ накрыла ростовщиков, выбивавших с людей непомерные проценты.