СБУ задержала в Киеве вербовщицу "Исламского государства"

Служба безопасности Украины задержала в Киеве гражданку одной из стран Центральной Азии, находившуюся в международном розыске по линии Интерпола.

Как говорится в сообщении спецслужбы, она является активной участницей террористической организации "Исламское государство". По данным СБУ, на своей родине женщина вербовала наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Сирии.

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"Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, иностранка на основании представления заведомо ложных сведений получила вид на жительство. Сейчас к задержанной судом применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста", — информируют в СБУ.

Операция по розыску и задержанию проводилась совместно со Святошинским управлением полиции Киева. При этом киевская полиция о данном задержании не сообщает.

Напомним также, что в феврале СБУ сообщала о разоблачении ячейки "Исламского государства" в Киевской области.

В октябре 2020 года СБУ сообщила о задержании террориста "Исламского государства" в Одессе. Также в октябре сообщалось об изъятии СБУ в Одессе 750 кг психотропа, использовавшегося боевиками ИГ.

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