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Банки 1 час назад

Сделка на $220 млрд: в Саудовской Аравии крупнейшие банки договорились о слиянии

Аналитики считают, что слияние будет приносить объединенной компании около 800 млн риалов ежегодно (более $213 млн)

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Крупнейший банк Саудовской Аравии National Commercial Bank (NCB) и его конкурент Samba Financial Group договорились о слиянии, сообщает Bloomberg.

Как отмечает информагентство, слияние саудовских банков станет крупнейшим в 2020 году. Совокупный объем активов новой финансовой группы составит $220 млрд, что сделает ее третьим кредитором в Персидском заливе.

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По данным Bloomberg, рыночная капитализация объединенной компании будет равна $46 млрд, что можно сравнить с капитализацией крупнейшего игрока на региональном рынке Qatar National Bank QPSC.

В агентстве информируют, что слияние NBC и Samba является главным пунктом национальной программы "Видение 2030", которую объявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в 2016 году. Суть ее заключается в диверсификации экономики страны, снижении зависимости от рынка и развитии сферы услуг, туризма, инфраструктуры, рекреационной сферы.

По словам председателя совета директоров NBC Саида Аль Гамди, новая национальная стратегия требует сильного финансового сектора, который сможет финансировать диверсификацию экономики.

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Государственный инвестиционный фонд, председателем которого является наследный принц Аль Сауд, станет крупнейшим акционером объединенного предприятия NBC-Samba с долей в 37,2%.

NCB заплатит 28,45 риала ($7,58) за каждую акцию Samba. Сумма сделки оценивается в 55,7 млрд риалов (около $15 млрд). Акционерам NCB будут принадлежать 67,4% акций объединенной компании, акционерам Samba — 32,6%.

Аналитики считают, что слияние будет приносить объединенной компании около 800 млн риалов ежегодно (более $213 млн). Сделка должна быть закрыта в первой половине 2021 года. После нее пройдут изменения в топ-менеджменте банков — Аль Гамди станет управляющим директором группы, а действующий председатель правления Samba Аммар Аль Худайри возглавит объединенный банк.

Напомним, в начале октября в США акционеры нефтегазовой компании Noble Energy Inc одобрили сделку по слиянию с Chevron Corp.

Эта сделка станет крупнейшей нефтяной сделкой с начала пандемии коронавируса. Стороны планируют закрыть сделку в четвертом квартале 2020 года.

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