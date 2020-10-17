Сделка на $220 млрд: в Саудовской Аравии крупнейшие банки договорились о слиянии

Крупнейший банк Саудовской Аравии National Commercial Bank (NCB) и его конкурент Samba Financial Group договорились о слиянии, сообщает Bloomberg.

Как отмечает информагентство, слияние саудовских банков станет крупнейшим в 2020 году. Совокупный объем активов новой финансовой группы составит $220 млрд, что сделает ее третьим кредитором в Персидском заливе.

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По данным Bloomberg, рыночная капитализация объединенной компании будет равна $46 млрд, что можно сравнить с капитализацией крупнейшего игрока на региональном рынке Qatar National Bank QPSC.

В агентстве информируют, что слияние NBC и Samba является главным пунктом национальной программы "Видение 2030", которую объявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в 2016 году. Суть ее заключается в диверсификации экономики страны, снижении зависимости от рынка и развитии сферы услуг, туризма, инфраструктуры, рекреационной сферы.

По словам председателя совета директоров NBC Саида Аль Гамди, новая национальная стратегия требует сильного финансового сектора, который сможет финансировать диверсификацию экономики.

Государственный инвестиционный фонд, председателем которого является наследный принц Аль Сауд, станет крупнейшим акционером объединенного предприятия NBC-Samba с долей в 37,2%.

NCB заплатит 28,45 риала ($7,58) за каждую акцию Samba. Сумма сделки оценивается в 55,7 млрд риалов (около $15 млрд). Акционерам NCB будут принадлежать 67,4% акций объединенной компании, акционерам Samba — 32,6%.

Аналитики считают, что слияние будет приносить объединенной компании около 800 млн риалов ежегодно (более $213 млн). Сделка должна быть закрыта в первой половине 2021 года. После нее пройдут изменения в топ-менеджменте банков — Аль Гамди станет управляющим директором группы, а действующий председатель правления Samba Аммар Аль Худайри возглавит объединенный банк.

Напомним, в начале октября в США акционеры нефтегазовой компании Noble Energy Inc одобрили сделку по слиянию с Chevron Corp.

Эта сделка станет крупнейшей нефтяной сделкой с начала пандемии коронавируса. Стороны планируют закрыть сделку в четвертом квартале 2020 года.