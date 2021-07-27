Шквалы и град: на западе Украины прогнозируют резкое ухудшение погоды

Сегодня, 27 июля, прогнозируется резкое ухудшение погодных условий на западе Украины — там ожидаются дожди и шквалы.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, сегодня днем в западных областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 метров в секунду (I уровень опасности, "желтый").

В связи с этим во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях объявлено штормовое предупреждение.

Кроме того, сегодня в восточных областях, а также в Волынской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской и Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что 21 июля в Украине в результате ухудшения погодных условий без света остались 838 населенных пунктов.

К восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 21 июля во многих областях резко снизилась температура воздуха. Кроме того, по всей Украине ожидаются дожди.

Ранее сообщалось, что из-за сложных погодных условий в семи областях Украины без электроэнергии остались 170 населенных пунктов.