Общество 1 час назад

Шквалы и град: на западе Украины прогнозируют резкое ухудшение погоды

Во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях объявлено штормовое предупреждение

Шквалы и град: на западе Украины прогнозируют резкое ухудшение погоды Шквалы и град: на западе Украины прогнозируют резкое ухудшение погоды

Сегодня, 27 июля, прогнозируется резкое ухудшение погодных условий на западе Украины — там ожидаются дожди и шквалы.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, сегодня днем в западных областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 метров в секунду (I уровень опасности, "желтый").

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

В связи с этим во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях объявлено штормовое предупреждение.

Кроме того, сегодня в восточных областях, а также в Волынской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской и Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Читайте также:
В Киеве запретили купаться на всех пляжах города из-за аномальной жары

Ранее сообщалось, что 21 июля в Украине в результате ухудшения погодных условий без света остались 838 населенных пунктов.

К восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 21 июля во многих областях резко снизилась температура воздуха. Кроме того, по всей Украине ожидаются дожди.

Ранее сообщалось, что из-за сложных погодных условий в семи областях Украины без электроэнергии остались 170 населенных пунктов.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Индии самый сильный дождь за 40 лет вызвал наводнение: погибли минимум 125 человек
В Индии самый сильный дождь за 40 лет вызвал наводнение: погибли минимум 125 человек
Около популярного украинского курорта прошел смерч (ВИДЕО)
Около популярного украинского курорта прошел смерч (ВИДЕО)
Одессу накрыл мощнейший ливень, затопив основные магистрали (ФОТО, ВИДЕО)
Одессу накрыл мощнейший ливень, затопив основные магистрали (ФОТО, ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
Як з українських ресторанів McDonald's звозять сміття під Київ

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Антонов" планирует производство самолетов в Канаде

  3. "Метинвест" отдаст за Днепровский меткомбинат 9,2 млрд грн

  4. Украинскую триатлонистку отстранили от Олимпиады из-за допинга

  5. Нацсовет жестко раскритиковал телеканалы за "халтуру" вместо дубляжа фильмов на украинском

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...