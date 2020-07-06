Политика и экономика 60 минут назад

Следователи ГБР вручили Пашинскому обвинительный акт

В понедельник, 6 июля, дело экс-парламентария должно быть передано в суд

Экс-народный депутат Сергей Пашинский. Фото: "Украинские новости" Экс-народный депутат Сергей Пашинский. Фото: "Украинские новости"
Экс-народный депутат Сергей Пашинский. Фото: "Украинские новости"

Государственное бюро расследований (ГБР), завершив расследование уголовного производства против экс-народного депутата Сергея Пашинского, вручило ему обвинительный акт о нападении с применением оружия на жителя Киевской области Вячеслава Химикуса.

Об этом "Українським Новинам" сообщили в ГБР.

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"В пятницу вручили (обвинительный акт)", — отметил представитель ведомства, подтвердив, что Пашинский при этом присутствовал лично.

Бывшего парламентария обвиняют в совершении преступления по статье 121 Уголовного кодекса (Причинение тяжких телесных повреждений). Ее санкции предусматривают лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. В понедельник, 6 июля, дело должно быть передано в суд.

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Напомним, что 4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

В тот же день Печерский районный суд Киева арестовал народного депутата VIII созыва Сергея Пашинского до 4 декабря 2019 года.

Как сообщалось ранее, 31 декабря 2016 года в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области произошел конфликт между нардепом Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом. В ходе конфликта Пашинский выстрелил Химикусу в ногу из пистолета. Химикус ударил Пашинского бутылкой по голове. Депутат заявил, что нападающим был именно Химикус, а тот, в свою очередь, утверждает обратное.

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Конфликт начался после того, как жена Пашинского "сделала замечание" Химикусу относительно того, что он создал аварийную ситуацию, не включив аварийные огни на автомобиле, который толкал в лесу. Химикус же в ответ нецензурно выразился, "угрожая совершить действия сексуального характера".

В конце июля 2017 года Генеральная прокуратура закрыла дело в отношении нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского по инциденту, который произошел между ним и Вячеславом Химикусом.

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