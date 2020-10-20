Политика 40 минут назад

"Слуга народа" Негулевский не смог отличить программу своей партии от "Единой России"

Нардеп заверил журналистов, что "рабочая группа и мои помощники работают, все работает"

"Слуга народа" Негулевский не смог отличить программу своей партии от "Единой России" "Слуга народа" Негулевский не смог отличить программу своей партии от "Единой России"

Нардеп  из "Слуги Народа" Игорь Негулевский не смог отличить программу своей партии от программы путинской "Единой России".

В частности, как видно на видео, программа журналистских расследований Bihus.info задала вопрос депутату, как идет выполнение программы партии, но при этом ему зачитали пункт программы партии Владимира Путина "Единая Россия".

Кратко и по делу в Telegram

"Перейти от искусственной реализации отдельных проектов модернизации коммунальной инфраструктуры к запуску "инвестиционного конвейера", основанного на использовании концессионных соглашений и других механизмов реализации проектов государственно-частного партнерства", — говорится в программе партии президента РФ.

Негулевский, очевидно, не знал, что такого пункта нет и никогда не было в программе партии "Слуга народа", от которой он был избран в парламент, но ответил: "Этот пункт в процессе, работает рабочая группа, мои помощники работают, все работает".

На уточняющий вопрос, что такое "инвестиционный конвейер", Негулевский ответил так: "Это постоянное привлечение инвестиций, можно грубо сказать, поставленное на конвейер. Как-то так".

Ранее СМИ сообщали о том, что Негулевский, как глава подкомитета ВР, отвечающего за автомобильный транспорт, стал "вечным победителем" дорожных тендеров, но его фирма доводит дороги до состояния "марсианских ландшафтов".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В "Слуге народа" заговорили о возможности закупки у России вакцины от коронавируса
В "Слуге народа" заговорили о возможности закупки у России вакцины от коронавируса
В "Слуге народа" заговорили о возможности закупки у России вакцины от коронавируса
В "Слуге народа" заговорили о возможности закупки у России вакцины от коронавируса
В "Слуге народа" уверены в союзе с ОПЗЖ в местных советах (ВИДЕО)
В "Слуге народа" уверены в союзе с ОПЗЖ в местных советах (ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
Олександр Бондаренко: про конфлікт з мером Філатовим, вибори у Дніпрі, аеропорт та інвестиції

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Сидевший за убийство экс-депутат Лозинский баллотируется на пост главы ОТО

  3. За марихуану и против СЭЗ: украинцы высказались по пяти Зе-вопросам через "Опендатабот"

  4. Шагающие машины-трансформеры: Hyundai готовит авто с максимальной проходимостью (ФОТО)

  5. Большинство киевлян проголосуют за мэра Киева в первом туре, — соцопрос

Ивент
Федорив, Чичваркин, эксперты из Tesla и Pornhub расскажут о том, как выживать в кризис
Федорив, Чичваркин, эксперты из Tesla и Pornhub расскажут о том, как выживать в кризис
30 октября лидеры индустрии со всего мира соберутся на бесплатной онлайн-конференции PM GO 6.0 Join the Fight
Загрузка...