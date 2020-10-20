"Слуга народа" Негулевский не смог отличить программу своей партии от "Единой России"

Нардеп из "Слуги Народа" Игорь Негулевский не смог отличить программу своей партии от программы путинской "Единой России".

В частности, как видно на видео, программа журналистских расследований Bihus.info задала вопрос депутату, как идет выполнение программы партии, но при этом ему зачитали пункт программы партии Владимира Путина "Единая Россия".

"Перейти от искусственной реализации отдельных проектов модернизации коммунальной инфраструктуры к запуску "инвестиционного конвейера", основанного на использовании концессионных соглашений и других механизмов реализации проектов государственно-частного партнерства", — говорится в программе партии президента РФ.

Негулевский, очевидно, не знал, что такого пункта нет и никогда не было в программе партии "Слуга народа", от которой он был избран в парламент, но ответил: "Этот пункт в процессе, работает рабочая группа, мои помощники работают, все работает".

На уточняющий вопрос, что такое "инвестиционный конвейер", Негулевский ответил так: "Это постоянное привлечение инвестиций, можно грубо сказать, поставленное на конвейер. Как-то так".

Ранее СМИ сообщали о том, что Негулевский, как глава подкомитета ВР, отвечающего за автомобильный транспорт, стал "вечным победителем" дорожных тендеров, но его фирма доводит дороги до состояния "марсианских ландшафтов".