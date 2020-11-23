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10 минут назад

Соединенные Штаты Америки вышли из Договора об открытом небе

США более не являются участниками этого международного соглашения

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Совет национальной безопасности США подтвердил выход страны из Договора об открытом небе.

Об этом американское ведомство сообщило 22 ноября в Twitter.

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"Сегодня исполняется шесть месяцев с того момента, как США уведомили о выходе из Договора об открытом небе. Теперь мы более не являемся участником соглашения, которое на протяжении лет грубо нарушала Россия", — говорится в сообщении.

Как заявил глава Совета национальной безопасности США Роберт О'Брайен, "президент США всегда ставил Америку на первое место, объявляя о выходе из устаревших договоров и соглашений, которые служили интересам противников ценой нашей национальной безопасности".

Напомним, в конце октября 2019 года президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором сообщает о намерении вывести свою страну из договора по открытому небу.

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Ранее стало известно, что администрация США рассматривает возможность выхода из Договора об открытом небе.

Как известно, Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В настоящее время его участниками являются 34 государства. Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

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