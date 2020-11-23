Соединенные Штаты Америки вышли из Договора об открытом небе

Совет национальной безопасности США подтвердил выход страны из Договора об открытом небе.

Об этом американское ведомство сообщило 22 ноября в Twitter.

"Сегодня исполняется шесть месяцев с того момента, как США уведомили о выходе из Договора об открытом небе. Теперь мы более не являемся участником соглашения, которое на протяжении лет грубо нарушала Россия", — говорится в сообщении.

(1/2) "Today marks six months since the United States submitted our notice of withdrawal from the Treaty on Open Skies. We are now no longer a party to this treaty that Russia flagrantly violated for years. — NSC (@WHNSC) November 22, 2020

Как заявил глава Совета национальной безопасности США Роберт О'Брайен, "президент США всегда ставил Америку на первое место, объявляя о выходе из устаревших договоров и соглашений, которые служили интересам противников ценой нашей национальной безопасности".

Напомним, в конце октября 2019 года президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором сообщает о намерении вывести свою страну из договора по открытому небу.

Читайте также: Италия и Украина сняли все ограничения на авиаперелеты

Ранее стало известно, что администрация США рассматривает возможность выхода из Договора об открытом небе.

Как известно, Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В настоящее время его участниками являются 34 государства. Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.