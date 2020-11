Соединенные Штаты Америки вышли из Договора об открытом небе

Совет национальной безопасности США подтвердил выход страны из Договора об открытом небе.

Об этом американское ведомство сообщило 22 ноября в Twitter.

"Сегодня исполняется шесть месяцев с того момента, как США уведомили о выходе из Договора об открытом небе. Теперь мы более не являемся участником соглашения, которое на протяжении лет грубо нарушала Россия", — говорится в сообщении.

(1/2) "Today marks six months since the United States submitted our notice of withdrawal from the Treaty on Open Skies. We are now no longer a party to this treaty that Russia flagrantly violated for years.