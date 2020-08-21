Советники лидеров "Нормандской четверки" подготовят саммит в Берлине — Кравчук

Советники лидеров "Нормандской четверки" на встрече в Париже будут готовить саммит с участием президентов Украины, Франции, России в Берлине.

Об этом сообщил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает "Интерфакс-Украина".

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"Буду рекомендовать президенту Украины прежде всего добиться встречи в Берлине — насколько мне известно, в Париже уже состоится встреча советников, которые будут готовить встречу в Берлине — и этот вопрос поставить (проведение выборов на Донбассе — Delo.ua), потому что он минской Трехсторонней контактной группой (ТКГ) не может быть решен. Главное — это решение в Нормандском формате главами четырех государств", — заявил Кравчук.

По словам Кравчука, для решения вопроса блокирования переговоров ТКГ со стороны представителей ОРДЛО он обратился в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о проведении местных выборов в 2020 году в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что следующая встреча лидеров стран нормандского формата может пройти в августе 2020 года.

Напомним, 19 августа состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции с участием нового главы украинской делегации — первого президента Украины Леонида Кравчука и первого заместителя главы делегации Витольда Фокина.

В ходе заседания согласованы 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения сил.

Кроме этого, на встрече представители РФ и так называемых "ДНР" и "ЛНР" выдвинули Украине новое требование по Донбассу.