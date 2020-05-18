Страхование и финуслуги 30 минут назад

Страховую компанию "Глобус" исключили из МТСБУ

Решение принято 28 апреля 2020 года на очередном Общем собрании страховых компаний-членов МТСБУ

Фото: Интерфакс-Украина Фото: Интерфакс-Украина
Фото: Интерфакс-Украина

Страховая компания "Глобус" исключена из состава членов Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ) на основании поданного заявления согласно статье 52 закона "Об ОСАГО".

Как сообщает пресс-служба МТСБУ страховая компания исключена из бюро из-за ее присоединением к СК "Украинская страховая группа" (УСГ).

Подпишитесь на канал DELO.UA

Решение принято 28 апреля 2020 года на очередном Общем собрании страховых компаний-членов МТСБУ.

Подробнее о повестке дня и другие принятые на общем собрании решение можно узнать по ссылке.

Читайте также:
Две страховые компании исключили из МТСБУ

Таким образом, Страховая компания "Глобус", начиная с 29 апреля 2020 года, не является членом МТСБУ и не имеет права заключать договоры ОСАГО.

СК "Украинская страховая группа" работает на украинском страховом рынке с 2000 года. Входит в одну из крупнейших страховых групп, лидера страхового рынка Центральной и Восточной Европы — Vienna Insurance Group.

В 2018 году СК УСГ вошла в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков страхового рынка Украины — страховщик перечислил в госказну 76,9 млн грн.

Напомним, 20 марта 2019 года акционеры СК "Украинская страховая группа" приняли решение об увеличении уставного капитала компании на 95 млн грн, или 83%, — до 209,259 млн грн

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

С начала года украинские водители выплатили по "автогражданке" более 1,3 млрд грн
С начала года украинские водители выплатили по "автогражданке" более 1,3 млрд грн
Водительские права, техпаспорт и автогражданка теперь доступны в приложении "Дія"
Водительские права, техпаспорт и автогражданка теперь доступны в приложении "Дія"
"Дочка" страховой компании AXA создала новый финансовый инструмент оценки рисков
"Дочка" страховой компании AXA создала новый финансовый инструмент оценки рисков
Загрузка...
Новое видео
"Сьогодні нічого не робиться, аби економіка розвивалася", — Олексій Вадатурський

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Биткойн по $75 тысяч и инвестиции в драгметаллы: Кийосаки предрекает смерть доллара

  3. Лицензия на перевод денег без открытия счетов стала электронной — НБУ

  4. Ажиотаж на греческих пляжах: люди после карантина становятся в очередь

  5. Фонд соцстраха расширил перечень финансируемых выплат во время карантина

Загрузка...