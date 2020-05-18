Страховую компанию "Глобус" исключили из МТСБУ

Страховая компания "Глобус" исключена из состава членов Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ) на основании поданного заявления согласно статье 52 закона "Об ОСАГО".
Как сообщает пресс-служба МТСБУ страховая компания исключена из бюро из-за ее присоединением к СК "Украинская страховая группа" (УСГ).
Решение принято 28 апреля 2020 года на очередном Общем собрании страховых компаний-членов МТСБУ.
Подробнее о повестке дня и другие принятые на общем собрании решение можно узнать по ссылке.
Таким образом, Страховая компания "Глобус", начиная с 29 апреля 2020 года, не является членом МТСБУ и не имеет права заключать договоры ОСАГО.
СК "Украинская страховая группа" работает на украинском страховом рынке с 2000 года. Входит в одну из крупнейших страховых групп, лидера страхового рынка Центральной и Восточной Европы — Vienna Insurance Group.
В 2018 году СК УСГ вошла в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков страхового рынка Украины — страховщик перечислил в госказну 76,9 млн грн.
Напомним, 20 марта 2019 года акционеры СК "Украинская страховая группа" приняли решение об увеличении уставного капитала компании на 95 млн грн, или 83%, — до 209,259 млн грн