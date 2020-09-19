Суд арестовал подозреваемого в избиении бывшего узника Кремля Владимира Балуха

Днепровский районный суд арестовал на два месяца подозреваемого в причинении тяжких травм бывшему политзаключенному Владимиру Балуху.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.

"В субботу, 19 сентября, по ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры N4 Днепровский районный суд арестовал на два месяца подозреваемого в причинении тяжких травм Владимиру Балуху. Суд не определял альтернативы содержанию под стражей", — написала Максимец.

По ее словам, подозреваемый — 32-летний житель Киевской области, безработный, полностью признал свою вину и отказался от адвоката. Задержанный рассказал, что конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве.

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Действия подозреваемого квалифицированы по части 1 статьи 121 УК Украины ("Умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения").

Напомним, в ночь на вторник, 8 сентября, другой бывший узник Кремля Олег Сенцов в Facebook сообщил, что в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

Как доложили вскоре в Национальной полиции, экс-политзаключенного обокрали при избиении.

Позднее стало известно, что полиция задержала подозреваемого в нанесении телесных повреждений Владимиру Балуху.