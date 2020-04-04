Трамп уволил генинспектора по разведке, рассказавшего о разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп уволил генерального инспектора по разведке Майкла Аткинсона, который доложил Конгрессу слова сотрудника ФБР о деталях разговора американського лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает CNN.

В частности, Трамп заявил, что больше не может доверять Аткинсону после того, как эти действия привели к началу процедуры импичмента президента США.

"Я, как президент, обладаю полномочиями назначать… Жизненно важно, чтобы я полностью доверял назначенцам, исполняющим обязанности генеральных инспекторов... Это больше не относится к этому генеральному инспектору", — сказал он.

Предполагается, что Аткинсон уйдет с должности через 30 дней. Он стал последним из чиновников, кого уволила администрация Трампа из-за участия в импичменте президента.

Ранее Трамп уволил Александра Виндмана, бывшего сотрудника Совета национальной безопасности, который давал показания в ходе разбирательства в Конгрессе. Президент также уволил тогдашнего посла США в Европейском союзе Гордона Сондленда.

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Как известно, Трамп уволил и бывшего директора ФБР Джеймса Коми в 2017 году, когда ФБР расследовало действия президента.

Председатель разведки палаты представителей Калифорнии Адам Шифф, возглавлявший расследование импичмента Палаты представителей, заявил, что увольнение было "еще одной вопиющей попыткой президента уничтожить независимость разведывательного сообщества и нанести ответный удар тем, кто осмелится разоблачить президентские правонарушения".

Напомним, в начале февраля 2020 года конгресс США оправдал Трампа по двум пунктам обвинений, которые против него выдвинули в палате представителей. За признание его виновным проголосовали 48 членов верхней палаты по первому пункту обвинений и 47 — по второму, против — 52 и 53 соответственно.

Известно, что американского президента обвинили в превышении полномочий из-за решения о заморозке выплаты военной помощи Украине и в препятствовании расследованию эпизода вокруг блокировки этой помощи.