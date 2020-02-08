Импичмент Трампа: глава США уволил давшего против него показания посла в ЕС

Американский президент Дональд Трамп уволил посла США в Евросоюзе Гордона Сондланда, который давал показания против него по делу об импичменте.

Об этом со ссылкой на заявление посла сообщает The Washington Post.

"Мне сегодня сообщили, что президент намерен немедленно отозвать меня в качестве посла США в Европейском Союзе", — уведомил Сондланд.

При этом в в своем выступлении дипломат связал Трампа, вице-президента Майка Пенса и других высокопоставленных чиновников с кампанией по оказанию давления на Украину в целях инициирования расследования против политических конкурентов действующего главы США.

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Напомним, ранее был уволен сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Александр Виндман. Его называют "ключевым свидетелем" по делу об импичменте. По словам адвоката Виндмана, его попросили покинуть свою должность из-за того, что "он сказал правду". Также был уволен его брат-близнец Евгений Виндман.

Как сообщалось, в начале февраля 2020 года конгресс США оправдал Трампа по двум пунктам обвинений, которые против него выдвинули в палате представителей. За признание его виновным проголосовали 48 членов верхней палаты по первому пункту обвинений и 47 — по второму, против — 52 и 53 соответственно.

Как известно, американского президента обвинили в превышении полномочий из-за решения о заморозке выплаты военной помощи Украине и в препятствовании расследованию эпизода вокруг блокировки этой помощи.