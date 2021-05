Израиль снова обстреливает сектор Газа в ответ на ракеты: МИД Украины призвал остановиться

Украина осуждает эскалацию насилия в зоне арабо-израильского конфликта и призывает все стороны к ее прекращению. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

"Осуждаем обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, секторе Газа и Западном берегу, которое привело к человеческим жертвам. Ракетные обстрелы территории Израиля должны немедленно прекратиться. Признавая право Израиля на самооборону, призываем все стороны воздержаться от эскалации насилия", — говорится в нем.

Напомним, что в Восточном Иерусалиме еще с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан, который в этом году начался 13 апреля, начали происходить столкновения с израильской полицией, особенно разгоревшиеся 7 мая около священной мечети Аль-Акса на Храмовой горе.

Тогда, по данным палестинского агентства WAFA, пострадали около 200 арабов, а десятки людей были задержаны. Сообщалось, что израильские силовики открыли стрельбу по прихожанам мечети резиновыми пулями, использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, после чего устроили штурм мечети, заставляя людей покинуть ее.

Столкновения продолжились в последующие дни, в частности в ночь на 9 мая пострадали не менее 80 человек, а за день 10 мая, по данным местного представительства Красного Полумесяца, как передает WAFA, у мечети Аль-Акса пострадали уже 520 палестинцев, включая двух медиков. 333 пострадавших были госпитализированы, в том числе семеро в тяжелом состоянии.

Столкновения также произошли в пригороде Иерусалима Шейх-Джаррах, где ситуация подогревается решением израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов и возвращении недвижимости потомкам евреев, которые проживали там до 1948 года, когда Восточный Иерусалим был занят Трансиорданией, а еврейское население оттуда бежало. Ныне дело слушается в Верховном суде Израиля, однако заседание по апелляции, намеченное на 10 мая, в итоге было перенесено на месяц. Об обеспокоенности этой ситуацией в Шейх-Джаррахе заявили Россия, США, ООН и Европейский союз.

Тем временем 9 мая Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по военному посту палестинского исламистского движения ХАМАС в южной части сектора Газа, что стало ответом на запуск ракеты по израильской территории. Причем 23-24 апреля из сектора Газа уже велся обстрел Израиля, самый мощный за последний год. Тогда сообщалось о запуске 36 ракет, шесть из которых были перехвачены израильской системой ПВО, а остальные разорвались в незаселенной местности.

В ответ на последующие новые ракетные обстрелы со стороны сектора Газа израильские танки 10 мая также нанесли удары по объектам ХАМАС, сообщили в Армии обороны. Сообщалось, что по Израилю было выпущено четыре ракеты, а также воздушные шары со взрывчаткой. При этом, по данным властей палестинского эксклава, в результате ракетных ударов Израиля по сектору Газа погибли 20 человек, 65 были ранены. В свою очередь ракетные обстрелы из сектора Газа в тот же день продолжились.

В ночь на 11 мая Армия Израиля сообщила об ответной волне ударов "по террористическим объектам" в секторе Газа. Отмечалось, что по различным городам Израиля оттуда было выпущено более 200 ракет, но около трети из них не долетели до израильской территории и упали в самом секторе. При этом, как сообщает израильская Jerusalem Post, ракеты попали в два жилых дома в Ашкелоне, в результате чего пострадал 31 человек, из которых 21 получил легкие повреждения.

