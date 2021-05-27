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Украина завершила эвакуацию 109 своих граждан из сектора Газа

По словам Зеленского, именно так и должно действовать государство ради спасения своих граждан

Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента
Фото: пресс-служба президента

Утром 27 мая самолет с эвакуированными из сектора Газа прилетел в Украину. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Владимир Зеленский поприветствовал успешную эвакуацию 109 украинских граждан, 13 граждан Молдовы и четверых граждан Болгарии, заявив, что именно так и должно действовать государство ради спасения своих граждан.

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"Гуманитарная операция проходила в условиях вооруженного противостояния в регионе. Украина, которая восьмой год вынуждена защищать свой суверенитет и территориальную целостность от вооруженной агрессии и восстанавливать разрушенные войной территории, как никто понимает ценность каждой человеческой жизни", — заявил при этом он.

По словам главы государства, безопасность людей всегда является приоритетом для Украины, а украинцы всегда могут рассчитывать на помощь своей страны, в какой бы ситуации они ни оказались.

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"Поэтому паспорт с сине-желтым флагом — это залог того, что государство не оставит своего гражданина один на один с бедой", — добавил Зеленский.

Он отметил, что для организации эвакуации украинцев из сектора Газа отечественное Министерство иностранных дел и дипломаты провели "ряд непростых переговоров, в частности с представителями Египта".

Напомним, что за эвакуацией обратились во время активных авиаударов Израиля по сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы израильской территории. Однако до заключения перемирия между Израилем и исламистским движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа, эвакуацию украинцев провести не удалось — МИД заявил о нарушении полученных обещаний по созданию "коридора безопасности".

При этом "Укрзализныця" пообещала бесплатно отвезти эвакуированных из сектора Газа украинцев из аэропорта "Борисполь" в Киев и далее развезти их по регионам Украины.

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