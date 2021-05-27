Украина завершила эвакуацию 109 своих граждан из сектора Газа

Утром 27 мая самолет с эвакуированными из сектора Газа прилетел в Украину. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Владимир Зеленский поприветствовал успешную эвакуацию 109 украинских граждан, 13 граждан Молдовы и четверых граждан Болгарии, заявив, что именно так и должно действовать государство ради спасения своих граждан.

"Гуманитарная операция проходила в условиях вооруженного противостояния в регионе. Украина, которая восьмой год вынуждена защищать свой суверенитет и территориальную целостность от вооруженной агрессии и восстанавливать разрушенные войной территории, как никто понимает ценность каждой человеческой жизни", — заявил при этом он.

По словам главы государства, безопасность людей всегда является приоритетом для Украины, а украинцы всегда могут рассчитывать на помощь своей страны, в какой бы ситуации они ни оказались.

"Поэтому паспорт с сине-желтым флагом — это залог того, что государство не оставит своего гражданина один на один с бедой", — добавил Зеленский.

Он отметил, что для организации эвакуации украинцев из сектора Газа отечественное Министерство иностранных дел и дипломаты провели "ряд непростых переговоров, в частности с представителями Египта".