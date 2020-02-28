Украинскому программисту грозит 20 лет тюрьмы в США за кражу $10 млн у компании Microsoft

Украинский программист Владимир Квашук, проживающий в американском городе Рентон (штат Вашингтон) признан виновным в краже более 10 млн долларов у компании Microsoft. Об этом сообщает Лига.Tech.

Квашук осужден за 18 уголовных преступлений. Среди них — пять случаев мошенничества с использованием электронных средств, шесть случаев отмывания денег, два случая кражи персональных данных при отягчающих обстоятельствах и два случая подачи налоговых деклараций с заведомо ложными сведениями.

Квашука уволили из Microsoft сразу после выявления его преступной деятельности. Он был арестован в июле 2019 года и оставшееся до вынесения приговора время находился под стражей. В течение этого времени он не признавал свою вину в совершенных им преступлениях, утверждая, что "работал над специальным проектом в интересах компании".

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Финальное слушание по делу длилось пять дней. Прокуроры не поверили словам Квашука, назвав все его доводы в пользу своей невиновности "домом лжи". Присяжные тоже не приняли его версию произошедшего. По словам представителей органов власти, Квашук "обокрал не только Microsoft, но правительство США", скрывая свой мошеннический доход и подавая ложные налоговые декларации.

На момент ареста летом 2019 года программисту грозил 20-летний тюремный срок и штраф в размере 250 тысяч долларов. В итоговом приговоре штраф упомянут не был.

Квашук работал на Microsoft в США сперва в качестве контрактного служащего, а в августе 2016 года был принят в штат. Его карьера в компании завершилась увольнением после внутреннего расследования, которое запустили из-за резкого скачка в использовании подарочных карт. Именно через них он делал махинации.

Напомним, в сентябре 2019 года 34-летний гражданин Украины Федор Гладырь в федеральном суде в Сиэтле (США) признал себя виновным по обвинению в совершении кибератак и мошенничестве в обмен на снятие остальных обвинений. Теперь ему грозит срок заключения до 25 лет.

А в мае 2019 года Окружная прокуратура Нью-Джерси предъявила обвинение гражданину Украины Алексею Иванову в компьютерном мошенничестве. 31-летний уроженец Киева организовал масштабную мошенническую сеть, которая функционировала примерно с октября 2013 по май 2018 года. Иванов с сообщниками якобы смогли заставить ничего не подозревающих пользователей просмотреть или зайти на более чем 100 миллионов вредоносных объявлений. Зарабатывали мошенники на продаже доступа к зараженным компьютерам.