"Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов на поезда в "красную" Закарпатскую область

"Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов на поезда из Закарпатской области и в нее, а также ограничивает посадку и высадку в этом регионе.

С 8 марта в Закарпатской области начнут действовать ограничения "красной" карантинной зоны, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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В частности, компания-перевозчик прекратит продажу билетов в Закарпатскую область с 8 марта и "до конца действия усиленного карантина".

В свою очередь с 9 марта "Укрзализныця" ограничит высадку и посадку пассажиров по уже приобретенным билетам в этот регион.

В то же время до начала действия ограничений "красной" карантинной зоны в Закарпатье пассажиры еще могут беспрепятственно выехать или добраться до области по железной дороге.

Кроме того, "Укрзализныця" готова по представлению Закарпатской облгосадминистрации назначить специальные рейсы и вывезти из карантинной зоны около 2100 человек с билетами.

Ранее в компании объявили, что организуют 5 таких спецрейсов из Буковины и Прикарпатья, чтобы вывезти более 3000 пассажиров.

Напомним, 6 марта Министерство здравоохранения обновило распределение регионов Украины на карантинные зоны. Сейчас в "красную" зону карантина с самыми строгими ограничениями вошли четыре области: Ивано-Франковская, Житомирская, Черновицкая и с 8 марта — Закарпатская.

Как известно, в "красной" зоне действуют жесткие ограничения, как во время январского локдауна: запрещено работать заведениям питания, развлекательным заведениям, ТРЦ, кинотеатрам, театрам, учреждениям образования (кроме детских садов и первых классов в школах), спортзалам, рынкам.

При этом остаются в работе банки, аптеки, заправки, ветеринарные магазины, все продовольственные магазины.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса, ее пика ожидают в конце апреля. Новый локдаун по всей стране могут ввести, если большинство областей окажутся в "красной" зоне карантина.