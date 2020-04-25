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Уровень загрязнения воздуха в Киеве не превышает допустимую норму — Гидрометцентр

Превышение предельно допустимых концентраций отмечается по диоксиду азота, незначительное превышение по диоксиду серы и формальдегиду

Уровень загрязнения воздуха в Киеве не превышает допустимую норму — Гидрометцентр Уровень загрязнения воздуха в Киеве не превышает допустимую норму — Гидрометцентр
Воздух в Киеве вернулся к норме. Фото: из открытых источников

Загрязнение воздуха в Киеве не превышает допустимую норму, характерную для нынешней поры года.

Об этом на брифинге в субботу, 25 апреля, заявил заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко, сообщает "РБК-Украина".

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При этом, по его словам, наблюдается превышение показателей по диоксиду азота и серы, а также формальдегиду.

"Химическое загрязнение атмосферного воздуха в городе Киеве находится в основном на обычном уровне, характерном для этого периода весны. Превышение предельно допустимых концентраций отмечается по диоксиду азота, незначительное превышение по диоксиду серы и формальдегиду", — доложил Прокопенко.

Также он добавил, что перемещение остатков горения от пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения и Житомирской области, согласно расчетам, происходит в восточном направлении.

"Например, из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС — на западные районы Черниговской области, а из северных районов Житомирской области — в направлении северных районов Киевской области, со скоростью до 15-20 км/ч", — отметил метеоролог.

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Ранее сообщалось, что около 1800 спасателей продолжают ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне и в Житомирской области.

Как сообщалось, Киев из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом.

Также общественные активисты заявляли, что власти умышленно умалчивают реальные масштабы катастрофы, связанные с пожарами в Чернобыльской зоне: пока ГСЧС рапортовало о "ситуации под контролем", верховой огонь подбирался к хранилищам ядерного топлива и самой Чернобыльской АЭС.

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