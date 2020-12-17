В Черновцах "заминировали" здание облгосадминистрации (ФОТО)

17 декабря в полицию поступило сообщение о минировании Черновицкой областной государственной администрации.

Как сообщает отдел коммуникации облуправления полиции, сотрудники Ситуационного отдела областного управления НПУ направили на место происшествия следственно-оперативные группы ГУНП, Черновицкого и Шевченковского отдела и отделения полиции, взрывотехническую службу полиции области и аварийные службы Черновцов.

Сейчас правоохранители проводят эвакуацию людей из мест возможной опасности, проверяют здание на наличие подозрительных и взрывоопасных предметов.

Напомним, 21 июля в Киеве рядом со станцией метро "Минская" якобы нашли подозрительный чемодан, а потом раздался взрыв.

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Оказалось, что там было уничтожено 2 самодельных взрывных устройства.

1 ноября сообщалось о якобы заминировании в Киеве моста Патона.

В итоге полиция задержала пьяного мужчину, который трижды в этот день сообщал о минировании объектов в Печерском районе столицы.

Перед этим в Киеве мужчина угрожал взорвать вареничную "Катюша".