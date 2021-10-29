В Европе наблюдается рекордный спрос вакансий для водителей грузовиков

На сегодняшний день в Европе зафиксировано рекордное количество объявлений о вакансиях водителей грузовиков. Об этом свидетельствуют данные исследования Европейской онлайн-биржи труда Indeed.

В частности, как сообщает Trasporto Europa, в Великобритании количество вакансий для водителей грузовиков, по сравнению с допандемическим уровнем, возросло на 73%.

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Аналогичная тенденция наблюдается в других крупных европейских странах. Так, во Франции спрос на профессиональных водителей увеличился на 45%, в Германии — на 67%, в Испании — на 95%, а в Италии — даже на 105%.

На сегодняшний день самый высокий рост спроса на дальнобойщиков зафиксирован в Ирландии (126%), а самый низкий — в Польше (15%).

Всего, по данным издания, в Европе не хватает порядка 400 тысяч водителей.

В Великобритании это цифра колеблется от 60 до 70 тысяч. Однако эти данные относятся к 2020 году, который предшествовал Brexit, поэтому количество вакансий сейчас в этой стране может быть выше.

Немецким предприятиям Германии требуется от 45 тысяч (по данным DSLV) до 60 тысяч (по данным Bgl) водителей. В Германии эта тенденция резко усиливается, и, по оценкам IRU, к 2027 году, если не будет улучшений, дефицит водителей может составить 185 тысяч.

Примерно столько же (43 тысячи) вакансий водителей требуется во Франции, в то время как в Испании и Италии эта цифра намного ниже — порядка 15 тысяч.

В скандинавских странах наблюдаются более низкие показатели: 5 тысяч в Швеции, 3 тысячи в Норвегии и 2,5 тысячи в Дании.

Что касается Украины, то в исследовании отмечается, что данные по вакансиям в нашей стране очень варьируются, их диапазон составляет от 12 до 120 тысяч в зависимости от региона. В Беларуси этот показатель составляет 4,5 тысячи.

Кроме этого, более активный интерес к вакансиям проявляют и сами соискатели. После того, как британское правительство решило выдавать временные визы для иностранцев, количество запросов по поиску работы водителем грузовика в Великобритании выросло на 307%.

Резкий рост произошел в основном за счет поисковых запросов из стран, не входящих в состав ЕС, — их доля увеличилась на небывалые 627%.

Наибольший интерес к вакансиям в Британии проявляют жители Индии, ОАЭ, ЮАР, Польши и Нигерии, за ними следуют Саудовская Аравия, Италия и Ирландия.

Одним из основных факторов, который привлекает иностранцев к работе дальнобойщика, является оплата труда. В период с января по сентябрь 2021 года средняя почасовая зарплата в объявлениях о работе водителем грузовика в Великобритании выросла на 15% — с £13 до £15 (от €15 до €17,7).

При этом средняя годовая зарплата, указанная в объявлениях, увеличилась на 19% — с £30 тысяч (€35,6 тысяч) до £35,6 тыс. (€42,2 тысяч), что в 14 раз превышает среднюю зарплату по всей Великобритании.

Платформа Indeed также проанализировала среднемесячную зарплату профессиональных водителей, указанную в объявлениях работодателей:

– Великобритания — €2,3 тысячи;

– Италия — €1,5 тысячи;

– Франция — €1,9 тысячи;

– Испания — €1,6 тысячи;

– Нидерланды — €2,4 тысячи;

– Германия — €2,5 тысячи.

Самый низкий уровень заработной платы водителей грузовиков в странах Восточной Европы. В частности, в Польше этот показатель составляет всего €970 в месяц.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта Великобритании (DfT) рассматривает вопрос выдачи краткосрочных виз для иностранных водителей грузовиков.

Напомним, в феврале немецкая платформа по поиску вакансий и сотрудников Birdiematch провела анализ зарплат европейских дальнобойщиков.

Так, немецкий водитель грузовика, который осуществляет дальние рейсы, зарабатывал на тот момент около 2 тысяч 614 евро в месяц. В Польше средняя зарплата водителя в конце 2019 года составляла 6,3 тысячи злотых в месяц, то есть менее 1,5 тысячи евро.

Водители из Люксембурга зарабатывали почти 44 тысячи евро в год, тогда как болгарские дальнобойщики получают чуть более 15 тысяч евро.