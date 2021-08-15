Происшествия 10 минут назад

В Гаити произошло мощное землетрясение: погибли более 300 человек (ВИДЕО)

Количество пострадавших оценивается в около 2000 человек

Последствия землетрясения в Гаити. Фото: twitter.com/PAHOemergencies Последствия землетрясения в Гаити. Фото: twitter.com/PAHOemergencies
Последствия землетрясения в Гаити. Фото: twitter.com/PAHOemergencies

Мощное землетрясение произошло утром 14 августа в Гаити.

Толчки достигали магнитуды 7,2, сообщил премьер-министр страны Ариэль Генри в Twitter.

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Указано, что эпицентр находился на юго-западе острова. Толчки ощущались по всей стране. Разрушены сотни домов. Сообщается о сотнях погибших.

В частности, в результате землетрясения в Республике Гаити погибли, по предварительным данным, 304 человека. При этом количество пострадавших оценивается в 1800 человек.

"Мы зафиксировали 160 смертей на юге, 42 — в Нипе, 100 — в Гранд-Ансе и две — на северо-западе", — сообщил руководитель управления гражданской обороны страны Джерри Чандлер.

Как отмечается, землетрясение магнитудой 7,2 произошло за несколько дней до тропического шторма, который, как ожидается, обрушится на остров.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился примерно в 125 км к западу от столицы Порт-о-Пренс.

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Премьер-министр Гаити объявил чрезвычайное положение на один месяц для всей страны.

Генри также выразил соболезнования родственникам погибших, и призвал жителей страны объединиться после землетрясения.

По данным Управления гражданской защиты Гаити, в настоящий момент ведутся поиски людей под завалами разрушенных домов. Пропавшими без вести числятся сотни человек.

В ведомстве отметили, что первые операции, проведенные как профессиональными спасателям, так и рядовыми гражданами, позволили вытащить многих людей из-под завалов.

"Больницы продолжают принимать раненых", — добавили в управлении.

Напомним, 15 января 2021 года на индонезийском острове Сулавеси в 02:18 по местному времени произошло землетрясение. Как заявил глава местного агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Али Рахман, 26 человек погибли в городе Мамуджу".

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