В Харькове обжаловали результаты выборов мэра на 131 участке — ЦИК

Центральная избирательная комиссия отмечает, что если заявления о фальсификации результатов голосования на внеочередных выборах мэра Харькова при составлении протоколов районных избиркомов найдут свое подтверждение, это может негативно сказаться на доверии к институту выборов в Украине.

Как говорится в сообщении ЦИК, комиссия обратила внимание на сообщения в СМИ и от общественной организации "Гражданская сеть "Опора" о возможной подделке документов, на основе которых Харьковский горизбирком 1 ноября установил результаты мэрских выборов.

"На сегодняшний день вопрос законности действий избирательных комиссий и их членов является предметом проверки правоохранительных органов и суда. Так, по имеющейся в ЦИК информации, в производстве суда находится около 56 дел относительно результатов голосования на 131 избирательном участке", — сообщили в Центризбиркоме.

В то же время в комиссии констатируют, что полномочия по организации и проведению местных выборов и установлению их результатов имеют лишь соответствующие территориальные избиркомы, а их решения обжалуются только в суде, в ЦИК же можно пожаловаться лишь на бездеятельность ТИК по установлению результатов выборов.

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"В то же время подтверждение фактов фальсификации может иметь негативные последствия, подрывать доверие к институту выборов в Украине и нивелировать отдельные демократические достижения нашей страны. Поэтому достаточно важна и ценна роль независимого наблюдения общественных организаций за избирательным процессом, что способствует честному проведению выборов", — говорится в сообщении.

Комиссия надеется, что по результатам проверки всех обстоятельств установления результатов выборов и имеющейся информации соответствующие компетентные органы смогут дать надлежащую оценку сложившейся ситуации в рамках правового поля.

Помимо этого, в ЦИК подчеркивают, что данная ситуация в очередной раз подтвердила необходимость расширения информационно-аналитической системы "Выборы" до уровня участковых избирательных комиссий, что позволит безотлагательно обнародовать результаты голосования на участках и обеспечит прозрачность процесса установления результатов выборов.

"Комиссия работает в этом направлении и надеется, что в государственном бюджете Украины будет выделено достаточно средств для таких целей и система будет как можно быстрее внедрена", — заявили в Центризбиркоме.

Напомним, что "Опора" заявила о фальсификации результатов выборов мэра Харькова ряде участков, где, по утверждению самой организации, у нее имелись наблюдатели.

Однако городской избирком отказался пересчитывать на них бюллетени по формальной причине — дескать, "Опора" со своей жалобой опоздала.

В самой организации при этом не сильно переживают, заявляя, что выполнили свою основную функцию, оперативно сообщив обществу о несоответствиях в районных и участковых протоколах.

По официальным данным, утвержденным Харьковским горизбиркомом 1 ноября, секретарь горсовета и исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов набрал на этих выборах 50,66% голосов. Второе место с более чем двукратным отрывом занял бывший мэр Михаил Добкин.

По оценке самой "Опоры", Терехов действительно набрал, с учетом погрешности, около 49-51% голосов, однако уверенности в том, он получил больше 50% и в Харькове не должен проходить второй тур, у организации не было.

В то же время, по данным экзитпола компании "Нью Имидж Маркетинг Групп", за Терехова отдали голоса 53,8% избирателей, а по данным опроса центра "Социальный мониторинг", он победил с результатом 51,9%.