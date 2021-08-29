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В мире 1 час назад

В Йемене боевики атаковали авиабазу, погибли 30 военных

Во время удара были использованы как баллистические ракеты, так и беспилотные летательные аппараты

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Хуситские боевики нанесли ракетные удары по авиабазе Аль-Анад, расположенной в 60 километрах к северу от Адена.

Как сообщает NEWSru.co.il, в результате атаки погибли по меньшей мере 30 йеменских военнослужащих и около 60 получили ранения.

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По информации Министерства обороны правительства Йемена, которое признано международным сообществом, во время атаки на авиабазе проводились учения наземных служб.

При ударе были использованы как баллистические ракеты, так и беспилотные летательные аппараты.

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Очевидцы рассказывают, что на базе произошло четыре взрыва. Согласно поступающей из Йемена информации, ракеты были запущены из района города Таиз, борьба за который продолжается уже несколько лет.

Напомним, в столице Афганистана Кабуле вечером 26 августа прогремели два взрыва, устроенных террористами-смертниками: один — возле аэропорта, другой — у гостиницы Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы.

После объявления о выводе войск США и НАТО из Афганистана в мае 2021 года там начались активные военные действия. Они в конце концов привели к захвату власти боевиками группировки "Талибан" 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани выехал из страны в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы избежать кровопролития.

19 августа "Талибан" объявил о создании "Исламского Эмирата Афганистан". Страна уже носила это название более 20 лет назад, когда "Талибан" контролировал власть.

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