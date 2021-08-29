В Йемене боевики атаковали авиабазу, погибли 30 военных

Хуситские боевики нанесли ракетные удары по авиабазе Аль-Анад, расположенной в 60 километрах к северу от Адена.

Как сообщает NEWSru.co.il, в результате атаки погибли по меньшей мере 30 йеменских военнослужащих и около 60 получили ранения.

По информации Министерства обороны правительства Йемена, которое признано международным сообществом, во время атаки на авиабазе проводились учения наземных служб.

При ударе были использованы как баллистические ракеты, так и беспилотные летательные аппараты.

Очевидцы рассказывают, что на базе произошло четыре взрыва. Согласно поступающей из Йемена информации, ракеты были запущены из района города Таиз, борьба за который продолжается уже несколько лет.

Напомним, в столице Афганистана Кабуле вечером 26 августа прогремели два взрыва, устроенных террористами-смертниками: один — возле аэропорта, другой — у гостиницы Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы.

После объявления о выводе войск США и НАТО из Афганистана в мае 2021 года там начались активные военные действия. Они в конце концов привели к захвату власти боевиками группировки "Талибан" 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани выехал из страны в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы избежать кровопролития.

19 августа "Талибан" объявил о создании "Исламского Эмирата Афганистан". Страна уже носила это название более 20 лет назад, когда "Талибан" контролировал власть.