Общество 40 минут назад

В Киеве 23-24 октября из-за марафона перекроют центральные улицы (КАРТА)

В частности, будет закрыто движение по набережной с Подола к мосту Патона

Один из прошлых марафонов. Фото: страница Wizz Air Kyiv City Marathon в Facebook Один из прошлых марафонов. Фото: страница Wizz Air Kyiv City Marathon в Facebook
Один из прошлых марафонов. Фото: страница Wizz Air Kyiv City Marathon в Facebook

В Киеве 23-24 октября пройдет 12-й Wizz Air Kyiv City Marathon, участники которого будут преодолевать дистанции от 4,2 до 42 км. Как сообщают в департаменте патрульной полиции Нацполиции, в связи с этим в столице будут перекрывать целый ряд магистральных улиц.

В частности, все оба дня (с 5:00 субботы до 22:00 воскресенья) закроют проезд по Владимирскому спуску, а также по улице Владимирской между Большой Житомирской и Софиевской.

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24 октября лвижение транспорта будет ограничено с 5 до 22 часов по улицам Аллы Тарасовой, Малой Житомирской, Трехсвятительской, Михайловской (между одноименными площадью и переулком), Большой Житомирской (только первый квартал; остальная часть — только до 16:00).

С 8:00 до 10:30 перекроют бульвар Шевченко от улицы Владимирской до площади Победы и саму площадь, а с 8 до 11 часов — улицу Саксаганского (от Льва Толстого до площади Победы), улицу Льва Толстого (от Саксаганского до Жилянской), саму Жилянскую, а также Большую Васильковскую от Бессарабской площади до улицы Физкультуры.

С 8 до 12 перекроют улицу Владимирскую (от улицы Софиевской до бульвара Шевченко), бульвар Шевченко (от Крещитика до Владимирской), улицу Богдана Хмельницкого (от Крещатика до улицы Лысенко), весь Крещатик, Европейскую площадь, Музейный переулок и улицу Грушевского.

С 8 до 12:30 будут закрыты Петровская аллея, Парковая дорога, с 8:30 до 12:30 — аллея Героев Крут, а с 8 до 13 часов — Днепровский спуск в сторону моста Патона, улицы Лаврская и Запечерная, а также бульвар Дружбы народов от улицы Старонаводницкой до моста Патона и сам мост в сторону правого берега.

С 8:45 до 13:00 закроют движение по маршруту проспект Соборности — улица Сверстюка — мост через Русановский канал — улица Энтузиастов — мост через Русановский канал у гостиницы "Славутич".

Между 8:45 и 13:30 будет закрыто движение по Набережному шоссе в сторону моста Патона, с 8:45 до 15:30 — по улице Набережно-Крещатицкой от Нижнего вала до Почтовой площади.

С 9 до 14:30 будет закрыта улица Трухановская, идущая по соответствующему острову, с 9:30 до 14:30 — Северный мост в сторону правого берега, с 9:30 до 15:00 — парк Муромец, а с 9:30 до 15:30 — улица Набережно-Рыбальская в сторону моста Патона и Гаванский мост.

Кроме того, с 8:00 до 15:30 закроют проезд по Нижнему Валу, улице Глубочицкой и одноименному проезду, а до 16:00 — по улице Сечевых Стрельцов.

В полиции призывают водителей с пониманием отнестись в временным ограничениям и планировать свой маршрут заблаговременно.

Напомним, что в центральной части Киева стали регулярно проводиться массовые забеги: в частности, в конце сентября прошел марафон "Новой почты", в конце августа — забег в память о погибших бойцах АТО, в мае улицы перекрывали из-за чемпионата по триатлону, в апреле же проводился V Международный киевский евромарафон

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