Происшествия 50 минут назад

В Киеве парень стрелял по пешеходам из окна многоэтажки с криками "Слава России" (ВИДЕО)

Мужчина два раза выстрелил из пистолета в направлении пешеходов в районе ТРЦ "Dream Town"

Скриншот из видео Нацполиции Скриншот из видео Нацполиции
Скриншот из видео Нацполиции

В Киеве в Оболонском районе парень стрелял из пистолета по пешеходам из окна многоэтажного жилого дома.

Соответствующее видео опубликовал в соцсетях первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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При этом мужчина называл пешеходов "хохлами", матерился, а также заявил, что "пошел служить в "ДНР" во имя России-матушки и Владимира Путина".

Как видно на видео, парень два раза выстрелил из пистолета в направлении пешеходов, после чего возгласил "Слава России"

Судя из увиденного, событие могло развиваться в одном из домом в районе ТРЦ "Dream Town".

Вскоре "стрелка" задержали патрульные полицейские. Им злоумышленник утверждал, что это была неудачная шутка.

"Я просто хотел создать провокацию с человеком, с которым общался, из-за чего вот так пошутил. Это была просто шутка. Понимаю, что перегнул палку. Я, не приведи Господи, не поддерживаю и не люблю Россию. Я это сделал лишь по той причине, что считал, что это покажется смешным тем людям, с которыми я общался. Я никогда не поддерживал ни Россию, ни "ДНР", ни Путина", — заверил мужчина.

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Также известно, что злоумышленником, расстреливавшим пешеходом в Киеве, оказался житель города Марьинка Донецкой области. Однако неизвестно, является ли он официальным переселенцем, или просто временно приехал в столицу.

Ранее в Киеве была проведена полицейская спецоперация по задержанию человека, ранившего одного полицейского и одного гражданского в квартире дома на Голосеевском проспекте.

Полиция в результате спецоперации задержала мужчину, открывшего стрельбу и ранившего одного полицейского и одного гражданского в квартире дома на Голосеевском проспекте в Киеве.

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